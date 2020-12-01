القوى العاملة ببنى سويف تعلن عن توافر فرص عمل لمهندسين كهرباء وعمال إنتاج

بنى سويف هانى فتحى

أعلن محمد طلعت وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل لمهندسين كهرباء وخريجى علوم وعمال خط انتاج بإحدى المصانع الخاصة.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف عن حاجة إحدى مصانع الكيماويات والتعدين بشرق النيل عن توافر فرص عمل لمهندسين كهرباء حديث التخرج ومهندسين انتاج حديث التخرج، خريجين علوم أو أى مؤهل عالى مناسب ،وعمال انتاج وتعبئة، للرجال فقط من سن 18 إلى 30 سنة.

كما أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل بإحدى شركات القمصان عن توافر فرص عمل لعمال انتاج ذكور وإناث من سن 18 إلى 35 سنة.