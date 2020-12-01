القبض على سفاح روسى قتل 26 عجوزا بدافع السرقة

موسكو (رويترز)

قالت وكالات لإنفاذ القانون إن الشرطة الروسية اعتقلت، اليوم الثلاثاء، رجلا يُشتبه بأنه قتل 26 امرأة عجوزا وكان فى بعض الأحيان ينتحل صفة موظف اجتماعى، ليتمكن من دخول بيوتهن قبل أن يخنقهن ويسرق مقتنياتهن الثمينة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية ووسائل إعلام حكومية أخرى، أن المحققين يعتقدون أن الرجل سفاح يُعرف باسم "مهووس الفولجا" وكان يختار فرائسه من النساء المتقاعدات اللاتى يعشن وحدهن فى 12 منطقة مختلفة عامى 2011 و2012، معظمهن قرب نهر الفولجا.

وحددت اللجنة التى تتولى التحقيقات فى الجرائم الخطيرة المشتبه به بأنه حداد يدعى راديك تاجيروف (38 عاما) وسبق سجنه بتهمة السرقة فى 2009 وأُفرج عنه فى 2010، ولم يتسن الوصول إلى محاميه للتعليق.

وأوضحت اللجنة أن لديها عينات من الحمض النووى الوراثى تثبت صلة المشتبه به بجرائم القتل، وقالت إنه تم القبض عليه فى مدينة كازان.

وبثت قناة فيستى لقطات مصورة لرجل ذكرت أنه المشتبه به وهو يعترف بخنق النساء، وهى طريقة للقتل وصفها بأنها "هادئة وسريعة وبدون ألم على ما أعتقد".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن السفاح كان يستخدم أشياء مثل حبل الغسيل وسلك المكواة لخنق الضحايا، كانت السلطات قد أعلنت عن مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين روبل لمن يدلى بمعلومات عن مكان السفاح الذى ظلت تبحث عنه لسنوات.