العراق يسجل 48 حالة وفاة و2218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء تسجيل 2218 إصابة جديدة و48 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، فى بيان لها أنه تم تسجيل 2218 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلى للمصابين بالجائحة إلى 554767 إصابة، وأما عدد حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 1896 حالة شفاء، ليصبح مجموع المتعافين من الفيروس المستجد منذ بدء انتشاره فى العراق 484570 حالة شفاء.



فى حين تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليرتفع مجموع المتوفين الكلى إلى 12306 حالات وفاة.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت بالأمس الاثنين، عن تسجيل 2114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).