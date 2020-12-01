العثور على جثة "إنفلونسر" أمريكية عارية فى الطريق بعد اختفائها منذ أيام

كتبت مريم بدر الدين

عثرت قوات الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، على جثة فتاة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي "إنفلونسر" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي عارية، بعد أيام على إبلاغ أسرتها باختفائها، وأكدت السلطات أن جثة أليكسيس شاركى البالغة من العمر 26 عاما، كانت على جانب أحد الطرق في المدينة بعد اختفائها الأسبوع الماضى.



أليكسيس شاركى



أليكسيس

وقالت شرطة هيوستن فى بيان، إنه لم يتم تحديد سبب وفاة أليكسيس التى لم تظهر عليها إصابات واضحة، ولكن الشرطة ترجح ألا تكون وفاة أليكسيس طبيعية، وبأن جثتها نقلت إلى الموقع الذى وجدت فيه، حيث ظلت هناك لـ24 ساعة على الأقل، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكشفت والدة أليكسيس، ستايسى روبينولت، أن ابنتها كانت دخلت فى خلاف مع أحد الأشخاص قبل اختفائها، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل، وحاولت الوالدة إلى جانب عدد من أصدقاء أليكسيس الاتصال بها بعد اختفائها المفاجئ، إلا أن كل تلك المكالمات كان يجرى تحويلها إلى البريد الصوتى.

وكتبت والدتها عبر حسابها بموقع "فيس بوك" رسالة وداع بكلمات مؤثرة لأبنتها، قائلة :"بقلوب محطمة للغاية أود أن أعلمكم جميعًا أنه تم العثور على جثة ليكسى. لا يمكننا أن نبدأ في أن نشكركم جميعًا على حبكم والكلمات اللطيفة التي قدمتها لعائلتنا! من فضلك امنحنا هذه المرة لنحزن على هذه الخسارة الفادحة لعائلتنا وهذا العالم .. سنفتقدك يا ​​حبيبتى".



والدة الفتاة

جدير بالذكر أن أليكسيس تحظى بمتابعة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك منشوراتها في "إنستجرام" مع أكثر من 31 ألف شخص يقومون بمتابعتها.