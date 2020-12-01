اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تسجل 12 إصابة بكورونا بينها 4 بعدوى محلية

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:41 ص
الصين تسجل 12 إصابة بكورونا بينها 4 بعدوى محلية كورونا في الصين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة جديدة بواقع 4 بعدوى محلية و8 وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و542 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا. 


وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في منغوليا الداخلية، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع حالتين في كل من شنجهاي وفوجيان وسيتشوان وحالة واحدة في كل من بكين وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3 آلاف و866 حالة غادر منها 3 آلاف و621 حالة المستشفيات بعد شفائهم. 


وأضافت أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و631 شخصا، مشيرة إلى أن 7 آلاف و147 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية. 


وتابعت أنه تم أمس تسجيل 5 حالات جديدة بدون أعراض 4 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 264 حالة منها 259 حالة وافدة. 


وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6 آلاف و314 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 109 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 675 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5 آلاف و344 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و565 مريضا في تايوان بعد تماثلهم للشفاء. 


كورونا في الصين

الصين

كورونا

فيروس كورونا في الصين

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصادر تؤكد حصول زعيم كوريا الشمالية على لقاح صينى ضد كورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:29 ص

الصين تمنح تسلا الضوء الأخضر لبدء بيع الموديل Y SUV

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:00 ص

"لما الشتا يدق البيبان" الثلوج وسيلة الترفيه وسط الأزمات العالمية.. سياح يستخدمون الثلج للتزلج على سور الصين العظيم.. روسى يستمتع بممارسة التزلج فى سيبيريا.. وعجوز يرسم "بابا نويل" على الجليد للتهنئة بعيد الشكر

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:30 م

نيويورك تايمز: شركات عالمية تضغط على الكونجرس لإضعاف تشريع يحظر الاستيراد من مناطق صينية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة