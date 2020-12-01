الصحة العمانية تسجل 123 ألفًا و908 حالات إجمالي إصابات كورونا

أ ش أ

ذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 123 ألفًا و908 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1430 حالة بنسبة 14ر1%.



وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 115 ألفًا و441 شخصا لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93%، كما أن هناك 18 حالة متواجدة بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي 199 حالة، كما أن هناك 105 حالات بالعناية المركزة.



وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة - وفقًا لدراسة تحليلية سكانية تم إجراءها لمرضى الفيروس - أن 74% من مرضى كورونا كانوا من الذكور في الفئة العمرية بين 15 و60 عامًا، مشيرة إلى أن أغلبية الحالات المسجلة الـ81% تندرج تحت الفئة الخفيفة إلى المتوسطة من حيث شدة المرض بينما صنفت 14% من الحالات بأنها شديدة، و5% بأنها حالات حرجة.