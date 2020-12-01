اليوم السابع
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الشرطة السعودية تعتقل 3 يمنيين ارتكبوا جريمة سطو

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:55 م
الشرطة السعودية تعتقل 3 يمنيين ارتكبوا جريمة سطو الشرطة السعودية
وكالات

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صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، وذلك لتورطهم بارتكاب حادثة سطو على أحد المستودعات.

وأضاف أن المتهمين قاموا بسرقة أجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بمبلغ 3,625,000 ريالاً، وقد تم استرداد المسروقات، ما عدا (15) جهازاً تمكنوا من تصريفها قبل القبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


السعودية

الشرطة السعودية

حادث سطو

اعتقال مجرمين بالسعودية

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