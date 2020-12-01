السويد تسجل 17629 إصابة جديدة بكورونا منذ يوم الجمعة

أظهرت إحصاءات وكالة الصحة اليوم الثلاثاء أن السويد التي جعلتها استراتيجيتها غير التقليدية لمكافحة فيروس كورونا محط أنظار العالم سجلت 17629 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم الجمعة.

وكانت البلاد قد سجلت 17256 حلة إصابة جديدة خلال الفترة المماثلة من الأسبوع الماضي.

ولا تنشر السويد تحديث إحصاءات كوفيد-19 في العطلات الأسبوعية وأيام الاثنين.

وسجلت السويد 117 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6798 حالة. ونسبة الوفيات بالمرض لعدد السكان في السويد أكبر عدة مرات منها في الدول اسكندنافية مجاورة لكنه أقل من بعض الدول الأوروبية الكبيرة.