الذراع اليمنى لبطل قصة عبد الغفور البرعى يروى تفاصيل شرائه طائرة الرش

الغربية مصطفى عادل

قال محمد عبد الدايم، الذراع الأيمن للحج نادى السباعى، البطل الحقيقى لقصة عبد الغفور البرعى، فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، أنه بدأ معه فى رحلته الشاقة فى الحياة والعمل حتى أكرمه الله وفتح عليه.

وأضاف لـ"اليوم السابع": "كنت مخلصا له وكنت أعمل معه ليلا ونهار، وكان هناك أمان مطلق بيننا دون حساب"، موضحا أنه حضر لقاء الفنان الراحل نور الشريف مع الحاج نادى السباعى، وأنه سرد للفنان نور الشريف حكايته مع شراء طائرة الرش، متابعا أن الحاج نادى كان "يسرح على العجلة لجمع الخردة"، وشاهد طائرة الرش مطعطلة وكان طاقم الطائرة أجانب، ولم يفهم لغتهم وتصادف مرور طالب فطلب منه الترجمة لأنه كان يجهل القراءة والكتابة واتفق معهم على شراء الطائرة.

وأضاف عبدالدايم، أن الحج نادى كان أسطورة فى الجمع والطرح بالرغم من عدم معرفته بالقراءة والكتابة كان يقوم بتضريب الشغل أسرع من الألة الحاسبة.