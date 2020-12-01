اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الذراع اليمنى لبطل قصة عبد الغفور البرعى يروى تفاصيل شرائه طائرة الرش

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:41 م
الذراع اليمنى لبطل قصة عبد الغفور البرعى يروى تفاصيل شرائه طائرة الرش الذراع اليمنى لبطل قصة عبد الغفار البرعى يروى تفاصيل شرائه طائرة الرش
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد عبد الدايم، الذراع الأيمن للحج نادى السباعى، البطل الحقيقى لقصة عبد الغفور البرعى، فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، أنه بدأ معه فى رحلته الشاقة فى الحياة والعمل حتى أكرمه الله وفتح عليه.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع": "كنت مخلصا له وكنت أعمل معه ليلا ونهار، وكان هناك أمان مطلق بيننا دون حساب"، موضحا أنه حضر لقاء الفنان الراحل نور الشريف مع الحاج نادى السباعى، وأنه سرد للفنان نور الشريف حكايته مع شراء طائرة الرش، متابعا أن الحاج نادى كان "يسرح على العجلة لجمع الخردة"، وشاهد طائرة الرش مطعطلة وكان طاقم الطائرة أجانب، ولم يفهم لغتهم وتصادف مرور طالب فطلب منه الترجمة لأنه كان يجهل القراءة والكتابة واتفق معهم على شراء الطائرة.

وأضاف عبدالدايم، أن الحج نادى كان أسطورة فى الجمع والطرح بالرغم من عدم معرفته بالقراءة والكتابة كان يقوم بتضريب الشغل أسرع من الألة الحاسبة.


اخبار مصر

عبد الغفور البرعى

قصه عبد الغفور البرعى

لن أعيش في جلباب أبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيرة أطول من العمر.. وفاة نادى السباعى بطل قصة "لن أعيش فى جلباب أبي" الحقيقى.. حفظ القرآن الكريم كاملا.. بدأ الحياة العملية من الصفر.. "طائرة هولندية" أول طريق الثراء.. وهذا سر لقائه بالراحل نور الشريف

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 03:14 م

أسرة بطل القصة الحقيقية لـ"لن أعيش فى جلباب أبى" تتلقى العزاء أمام المنزل.. صور وفيديو

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 02:43 م

أداء صلاة الجنازة على جثمان بطل قصة "لن أعيش فى جلباب أبى" بالغربية.. صور

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:30 م

لايف.. تشييع جنازة البطل الحقيقي لقصة مسلسل "لن أعيش فى جلباب ابى" بالغربية

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:28 م

آخر حوار لعبدالغفور البرعى بطل مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى قبل وفاته.. فيديو

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:56 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة