اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:06 م
خالد صلاح
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الجيش الجزائري يعلن القضاء على إرهابيين اثنين مطلوبين شمال شرقي البلاد

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 04:14 م
الجيش الجزائري يعلن القضاء على إرهابيين اثنين مطلوبين شمال شرقي البلاد الجيش الجزائري - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، القضاء على إرهابيين اثنين في ولاية "جيجل"، شمال شرقي البلاد.


وذكرت الوزارة في بيان  أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم من القضاء على إرهابيين اثنين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة".


وأضاف البيان انه تم ضبط 3 بنادق آلية من نوع "كلاشنيكوف"، وخمسة خزن للذخيرة مملوءة، وقنبلة يدوية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 12 حقيبة تحتوي على كميات كبيرة من الذخيرة وسبعة أجهزة اتصال وملابس وأدوية. 


واكد أن هذه العملية النوعية، التي لا تزال متواصلة، تؤكد عزم قوات الجيش على تعقب هؤلاء الإرهابيين في كافة أنحاء البلاد، ومدى يقظة والتزام القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.


الجيش الجزائري

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الارهاب في الجزائر

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