اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الأوروبى يطالب إيران بوقف إعدام أحمد رضا جلالى

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:45 م
البرلمان الأوروبى يطالب إيران بوقف إعدام أحمد رضا جلالى البرلمان الأوروبى
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن البرلمان الأوروبي يطالب إيران بوقف إعدام أحمد رضا جلالي. وفى سياق آخر، أكد البرلمان الأوروبى، أن أنشطة تركيا العسكرية تهدد قبرص واليونان العضوين بالاتحاد، وأن قرار تركيا فتح شاطئ فاروشا يقوض الحل الشامل لمشكلة قبرص، حسبما ذكرت قناة العربية .

وحث البرلمان الأوروبي، الخميس، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا، بعدما قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هذا الشهر بزيارة إلى شمال قبرص الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك.

ووصف البرلمان الأوربى، أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية" ، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في جلسة للبرلمان هذا الأسبوع "تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله... المواجهة أو التعاون، الأمر يرجع لهم".


البرلمان الاوروبى

احمد رضا

اخبار عاجلة

البرلمان الأوروبى

أحمد رضا جلالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد المغرب العربى يدين تدخل البرلمان الأوروبى فى شؤون الجزائر

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:42 ص

البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الجزائر

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 05:25 ص

قبرص تحث تركيا على تنفيذ قرار البرلمان الأوروبي بشأن فاماجوستا

الأحد، 29 نوفمبر 2020 11:20 ص

الجزائر تدين بشدة إصدار البرلمان الأوروبي لائحة تنتقد حقوق الإنسان بها

السبت، 28 نوفمبر 2020 09:41 م

البرلمان الأوروبى: أنشطة تركيا العسكرية تهدد قبرص واليونان

الخميس، 26 نوفمبر 2020 11:40 م

فرنسا والبرلمان الأوروبي يضغطان لفرض عقوبات على تركيا الشهر المقبل

الخميس، 26 نوفمبر 2020 09:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة