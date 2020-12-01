البرلمان الأوروبى يطالب إيران بوقف إعدام أحمد رضا جلالى

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن البرلمان الأوروبي يطالب إيران بوقف إعدام أحمد رضا جلالي. وفى سياق آخر، أكد البرلمان الأوروبى، أن أنشطة تركيا العسكرية تهدد قبرص واليونان العضوين بالاتحاد، وأن قرار تركيا فتح شاطئ فاروشا يقوض الحل الشامل لمشكلة قبرص، حسبما ذكرت قناة العربية .

وحث البرلمان الأوروبي، الخميس، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا، بعدما قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هذا الشهر بزيارة إلى شمال قبرص الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك.

ووصف البرلمان الأوربى، أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية" ، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في جلسة للبرلمان هذا الأسبوع "تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله... المواجهة أو التعاون، الأمر يرجع لهم".