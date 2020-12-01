البرازيل تسجل 21138 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة فى البرازيل، اليوم، إن البلاد سجلت 21138 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 287 وفاة خلال أربع علامات متابعة، تتسبب في الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

علمت صحيفة Estadao البرازيلية أن أحد العاملين في مستشفى ساو باولو قام بتحميل جدول بيانات يحتوي على تفاصيل تسجيل الدخول لقاعدتي بيانات حكوميتين إلى GitHub، مما يعرض البيانات الشخصية لملايين مرضى COVID-19 للخطر.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تضمنت مجموعات البيانات أسماء المرضى وعناوينهم وتحديد هويتهم وتاريخهم الطبي، وتضمنت البيانات كلا من الحالات الخفيفة وكذلك المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى، وشمل الوصول حتى المرضى البارزين مثل الرئيس جايير بولسونارو وعائلته وحكام الولايات وسبعة وزراء.

فيما تم سحب جدول البيانات من GitHub حيث قام المسؤولون بتغيير تفاصيل تسجيل الدخول وألغوا المفاتيح لمنع المتسللين من الوصول إلى البيانات.

وتتمثل خطورة التسريب في تعرض المرضى لخطر الاحتيال وسرقة الهوية، ويمكن أن يكون مشكلة خاصة للأشخاص في المستشفى الذين قد لا تتاح لهم فرصة للرد على أي سرقة، فيمكن للمجرمين أن يستغلوا بشكل فعال المرضى في أضعف حالاتهم.