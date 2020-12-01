البحرين وإسرائيل تبحثان مجالات التعاون فى مجالات السياحة والأعمال

بحثت مملكة البحرين وإسرائيل مجالات التعاون المشترك في مجالات السياحة والأعمال والابتكار بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن المباحثات جرت من خلال ثلاث اجتماعات، ضمن برنامج زيارة الوفد الرسمي البحريني إلى إسرائيل التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني.
وتضمنت اجتماعات مجموعات العمل نقاشات موسعة حول كيفية تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين وبحث الفرص والمشاريع التي يمكن إطلاقها خلال الفترة المقبلة بما يحقق نتائج اقتصادية.
البحرين وإسرائيل تبحثان مجالات التعاون فى مجالات السياحة والأعمالالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:34 م
وزير الصناعة البحرينى زايد بن راشد الزيانى
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بحثت مملكة البحرين وإسرائيل مجالات التعاون المشترك في مجالات السياحة والأعمال والابتكار بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.
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