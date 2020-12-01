البحرية الهندية تختبر بنجاح صاروخ "براموس"

وكالات

أطلقت البحرية الهندية بنجاح صاروخ "براموس" المضاد للسفن اليوم الثلاثاء، خلال مناورة في خليج البنغال، حسبما قال متحدث باسم البحرية.

وكتب المتحدث على تويتر: "البحرية الهندية تشحذ جهوزيتها القتالية. "براموس" الذي أطلقته المدمرة INSRanvijay يصيب السفينة المستهدفة في أقصى مدى بدقة بالغة في خليج البنغال".