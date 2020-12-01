اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:01 م
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البحرية الهندية تختبر بنجاح صاروخ "براموس"

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:47 م
البحرية الهندية تختبر بنجاح صاروخ "براموس" البحرية الهندية - صورة أرشيفية
وكالات

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أطلقت البحرية الهندية بنجاح صاروخ "براموس" المضاد للسفن اليوم الثلاثاء، خلال مناورة في خليج البنغال، حسبما قال متحدث باسم البحرية.

وكتب المتحدث على تويتر: "البحرية الهندية تشحذ جهوزيتها القتالية. "براموس" الذي  أطلقته المدمرة INSRanvijay يصيب السفينة المستهدفة في أقصى مدى بدقة بالغة في خليج البنغال".

يذكر أن شركة "براموس"الهندية-الروسية المتخصصة في تصنيع وإنتاج الصواريخ تم تأسيسها بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان الروسية والهندية في فبراير عام 1998. وتحمل الشركة  اسم "براموس" نسبة إلى نهري براهمابوترا الهندي وموسكو الروسي.
 

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البحرية الهندية

صاروخ براموس

الجيش الهندى

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