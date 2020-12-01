الانتهاء من تنفيذ 97% من الأعمال الإنشائية بصوامع الكسارة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها بصوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدانًا بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 90 ألف طن بتكلفة 250 مليون جنيهًا، تنفيذ شركة المقاولون العرب للإنشاءات البحرية.

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية، والعديد من المراكز والمدن المجاورة وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، تزامنًا مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماما بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير التسهيلات مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حرصًا من الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات الخدمية وتقديم سُبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لاستكماله ودخوله الخدمة وفقًا للجدول الزمنى المحدد لإنهائه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه تم تركيب المحول الكهربائى وجميع الوصلات الكهربائية وتم نهو أعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية وإطلاق التيار الكهربائى استعدادًا لإجراء التشغيل التجريبي

واضاف رئيس المدينة أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بالمبنى الإدارى والسور بنسبة 97% وجارى تركيب بلاط الموقع العام.

ومن المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبى والتشطيبات النهائية تمهيدًا لدخول الصوامع الخدمة العام الجارى واستلام الأقماح من المواطنين فى بداية توريد القمح.