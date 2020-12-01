الأقصر تنظم دورة تدريبية لشباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية تستهدف تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية من خلال العمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين وبما يحقق الشمول الرقمى (مجتمع رقمى تفاعلى).

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن المبادرة تستهدف بناء جيل متميز في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل التوجه العالمى للرقمنة والتوسع في استخدامها في كافة المجالات والقطاعات واعتماد أساليب ونظم الإدارة الحديثة على المعلومات والتقنيات الحديثة.

وفي السياق ذاته، أوضحت نعمة حجاج مدير ادارة التدريب بديوان محافظة الأقصر، أن المبادرة تتضمن أكثر من 30 تخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقوم وزارة الاتصالات بتحمل تكاليف الدورة التدريبية بالكامل، مشيرةً إلى ضرورة توافر عدة شروط فى المتقدمين ومنها ألا يكون المتقدم قد مضي علي تاريخ تخرجه أكثر من 5 سنوات، لافتة إلي مزايا الالتحاق بالمبادرة ومنها الحصول علي مكافأة تحفيزية تصل إلي 1000 جنيه شهرياً، والحصول علي شهادة من المعهد القومي للاتصالات تفيد اجتياز البرنامج بنجاح، وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية "للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية".

ويتم التسجيل والاطلاع على مزيد من التفاصيل وباقي الشروط المؤهلة من خلال الرابط الإلكتروني بالمعهد القومي للاتصالات: www.nti.sci.eg/dey.