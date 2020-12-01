الأقصر تنظم دورة تدريبية لشباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمى

أعلنت محافظة الأقصر، تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية تستهدف تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية من خلال العمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين وبما يحقق الشمول الرقمى (مجتمع رقمى تفاعلى).
ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن المبادرة تستهدف بناء جيل متميز في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل التوجه العالمى للرقمنة والتوسع في استخدامها في كافة المجالات والقطاعات واعتماد أساليب ونظم الإدارة الحديثة على المعلومات والتقنيات الحديثة.
وفي السياق ذاته، أوضحت نعمة حجاج مدير ادارة التدريب بديوان محافظة الأقصر، أن المبادرة تتضمن أكثر من 30 تخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقوم وزارة الاتصالات بتحمل تكاليف الدورة التدريبية بالكامل، مشيرةً إلى ضرورة توافر عدة شروط فى المتقدمين ومنها ألا يكون المتقدم قد مضي علي تاريخ تخرجه أكثر من 5 سنوات، لافتة إلي مزايا الالتحاق بالمبادرة ومنها الحصول علي مكافأة تحفيزية تصل إلي 1000 جنيه شهرياً، والحصول علي شهادة من المعهد القومي للاتصالات تفيد اجتياز البرنامج بنجاح، وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية "للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية".
ويتم التسجيل والاطلاع على مزيد من التفاصيل وباقي الشروط المؤهلة من خلال الرابط الإلكتروني بالمعهد القومي للاتصالات: www.nti.sci.eg/dey.
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