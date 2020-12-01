افتتاح فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للإيدز فى جامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكدت الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق، أهمية الجانب التوعوى كمحوراً أساسياً فى الحفاظ عليها وفى القضاء على خطورة وتفشى العديد من الأمراض والأوبئة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للإيدز، والذى تنظمه وحدة الأمراض المعدية بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب البشرى جامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء بالمركز العلمى مستشفى الجراحة الجديد، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد السلام عيد عميد الكلية، والدكتور محمد الخشاب، رئيس المؤتمر والدكتورة ميساء عبدالله مقرر المؤتمر والدكتور أمجد الذهبى رئيس اللجنة العلمية بالبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز وأستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بالأزهر، ووكلاء الكلية والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين من مختلف المؤسسات المعنية.

وتابعت نائب رئيس الجامعة، أن احتفال العالم باليوم العالمى لمرض نقص المناعة أو "الإيدز" فى الأول من ديسمبر من كل عام، مناسبة وأداة قوية ومؤثرة لنشر وزيادة الوعى بخطر الإصابة بهذا المرض، والاحتياطات والاجراءات اللازمة التى يجب اتخاذها خلال التعامل مع المريض، مشيرة إلى أن الإصابة لها طرق متعددة وقد تأتى من بعض السلوكيات والعادات الخاطئة ولكنها للأسف تؤدى الى معاناة قاسية ومشكلة تهدد الصحة العامة والمجتمع.

وأضافت الدكتورة غادة شاكر، أن عام 2020 ركزت جائحة كوفيد 19 اهتمام العالم على الصحة وكيف تؤثر الاوبئة على الحياة وسبل العيش، فكان اختيار موضوع اليوم العالمى للإيدز هذا العام تحت عنوان "التضامن العالمى مسئوليتنا المشتركة" حيث أظهر فيروس كورونا أن لا أحد فى مأمن حتى يصبح الجميع آمنين.

وقال الدكتور عبد السلام عيد، إن مرض الإيدز أصبح كأى مرض وليس بالوصمة التى كان ينظر لها سابقاً، وذلك لأنه تم التغلب عليه وأصبح التعامل معه أكثر ايجابية وتاثيراً، وأنه فى هذه اللحظة نعانى من فيروس آخر وفى منتهى الخطورة ومجهول لنا فى بداية ظهوره، لكن مع تطور العلم والتكنولوجيا وتطور وسائل الإتصال والتعاون بين المؤسسات الطبية، والجهود الرائعة فإنه فى العشر شهور فقط تم التعامل معه بصورة أفضل بكثير مثلما تم مع فيروس سى وكذلك الايدز، وسيصبح مثل غيره من الأمراض المعتادة التى يتم التعامل معها بصورة روتينية فى المستشفيات بفضل جهود العلماء المتخصصين ومنتظرين منكم المزيد.