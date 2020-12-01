استغاثة جيران "الحاجة حياة" بكرموز لتوفير مسكن لها بعد انهيار منزلها..والحى يستجيب

الإسكندرية جاكلين منير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو لسيدة تعانى بعد انهيار منزلها بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، حيث انهار المنزل منذ 12 يوما وسط موجات الطقس السيئ التى تعرضت لها الإسكندرية فى الأيام الماضية.

وناشد جيران الحاجة "حياة" المسئولين ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالتدخل، لتوفير مكان إقامة لها، حيث إنها افترشت الرصيف أمام منزلها المنهار، لعدم وجود أولاد أو أقارب لها، كما تعرض منزلها للسرقة حيث إن جميع مقتنياتها مازالت داخل العقار المنهار.

وكانت الإسكندرية قد شهدت يوم الجمعة 20 نوفمبر، عدة انهيارات أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى انهيار عقارين بالإسكندرية بسبب الطقس السيئ، حيث شهدت الإسكندرية يوم الجمعة قبل الماضى ، موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ الساعات الأولى من فجر هذا السوم ، مما أدى الى انهيار عقارين بأحياء الجمرك وكرموز غرب الإسكندرية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 أخرين.

من جانبها قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إنه سيتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وتوجيه فريق الإغاثة الخاصة بالتضامن الاجتماعى إلى "الحاجة حياة" لنقلها إلى إحدى دور رعاية المسنين لرعايتها وتقديم الرعاية الكاملة لها.