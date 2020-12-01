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ارتفاع أسعار البنزين فى تركيا 4 قروش ابتداء من الليلة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 01:17 م
ارتفاع أسعار البنزين فى تركيا 4 قروش ابتداء من الليلة بنزين
كتب- هاشم الفخراني

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أعلن اتحاد أصحاب العمل في محطات إمداد الغاز والبنزين، عن زيادة الأسعار بمقدار 4 قروش ابتداءً من الليلة.

وذكر موقع «تي24» التركي، أن الزيادة التي أعلن عنها اتحاد أصحاب العمل في محطات إمداد الغاز والبنزين، سيعتمد العمل بها ابتداءً من الأول من ديسمبر.

كانت السلطات التركية قد أعلنت قبل أسبوع، عن تطبيق زيادة جديدة على أسعار البنزين، بمقدار 37 قرشًا على اللتر، إذ كان لتر البنزين قبل تطبيق الزيادة الجديدة، يباع بسعر 6.67 ليرة في إسطنبول، و6.73 ليرة في أنقرة وإزمير، ليتجاوز سعر اللتر بعد الزيادة الجديدة 7 ليرات.

 

 

 


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