اتفاق بين السودان والمعونة الأمريكية لتمويل شراء قمح بقيمة 20 مليون دولار

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أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم توقيع اتفاق بين برنامج المعونة الأمريكية ووزارة المالية السودانية، يتم بمقتضاه تمويل شراء قمح للسودان بقيمة 20 مليون دولار.

وذكرت السفارة الأمريكية في الخرطوم - في بيان - أن برنامج المعونة الأمريكية وقع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية السودانية لتمويل شراء 67,500 طن متري من القمح بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت أن القمح سيوفره برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن القمح المستورد عبر البرنامج سيساعد في سد النقص الذي يعاني منه السودان في القمح.. وأكدت أن الإدارة الأمريكية تظل شريكا وصديقا مقربا للسودان وشعبه.