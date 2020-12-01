إيطاليا تسجل 19350 إصابة جديدة بكورونا

روما (رويترز)

قالت وزارة الصحة فى إيطاليا، إنها سجلت 785 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 672 أمس الاثنين، إضافة إلى 19350 إصابة جديدة بالمرض مقارنة مع 16377 أمس.

وسجلت إيطاليا، وهى أول دولة أوروبية تضربها الجائحة، 56361 وفاة بمرض كوفيد-19 منذ ظهور الوباء فيها فى فبراير شباط، وهذا أكبر عدد وفيات فى أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت 1.62 مليون إصابة بالمرض حتى الآن.

وبلغ عدد من يتلقون العلاج من المرض فى المستشفيات 32811 اليوم الثلاثاء أى أقل بواقع 376 مريضا مقارنة بيوم أمس. كما انخفض عدد الموجودين فى وحدات العناية الفائقة 81 شخصا ليبلغ الآن 3663.

وعند تسارع الموجة الثانية من الوباء على أشدها فى إيطاليا فى النصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني، كان دخول المرضى للمستشفيات يرتفع نحو 1000 يوميا بينما كان إشغال العناية المركزة يزيد نحو 100 يوميا.