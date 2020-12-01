إيران تقترب من تسجيل مليون إصابة بفيروس كورونا بعد رصد 14 ألف حالة جديدة

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 382 وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الوفيات 48.628 حالة، و13.881 إصابة جديدة ليصل إجمالى الإصابات 975.951 بينهم 5840 حالة حرجة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 13 ألفا و321 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و371 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريح نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلی 962 ألفا و70 شخصا، بينهم 5 آلاف و852 شخصا في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 668 ألفا و151 شخصا حتى الآن، فيما توفي 371 شخصا آخر خلال الساعات 24 الماضیة؛ لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 48 ألفا و246 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 6 ملايين و125 ألفا و348 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بکوفید-19 في أنحاء البلاد حتی الآن.