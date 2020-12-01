إيرادات قناة السويس ترتفع بنسبة 2.4% وتصل إلى 488.1 مليون دولار فى نوفمبر

وأوضح الفريق ربيع، في بيان له، أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر في زيادة معدل الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهر نوفمبر 2020 نحو 488.1 مليون دولار مقابل 476.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 11.4 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.4 % .

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي "فيروس كورونا" وكسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.