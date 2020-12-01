إغلاق 5 مراكز تعليمية وحملة على المواقف بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى المنتزه شرق الإسكندرية، حملة مكبرة، تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا، بنطاق الثغر، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، تم شن حملة مكبرة ، اليوم الثلاثاء، لإغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحى حفاظا على صحة أبنائنا وتجنبا لإنتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم

وأشار الحى فى بيان صادر اليوم أن الحملة إستهدفت الحملة تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد من المراكز التعليمية، بشارع ملك حفني بحري وسلمان الفارسي والمهداوي ومحمد عطية وجمال عبدالناصر بحري وهم (سنتر مكة بالمندرة بحري ، سنتر الريادة بشارع محمد عطية ، سنتر اسكندرية فيوتشر بشارع محمد عطية ، سنتر السرايا بشارع سلمان الفارسي ، سنتر اليكس سنتر بشارع جمال عبد الناصر).

وتم شن الحملة برئاسة يحي زكريا سكرتير عام الحي، وتشكلت لجنة الغلق من ممثلي الجهات المعنية (مدير إدارة الخدمات، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، إشغال الطريق، ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية )، حيث جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وجاري متابعة الحملات لإغلاق كافة المراكز بنطاق الحي حفاظا على أبنائنا.

فى سياق أخر، شنت الأجهزة التنفيذية للمحافظة اليوم، حملة مكبرة على مواقف الركاب لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،و تحت إشراف اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة ، ورئاسة اللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ للمشروعات واللواء وليد كمال الدين مدير عام مشروع محطات الركاب والانتظار وكافة الأجهزة المعنية .

واشارت محافظة الاسكندرية في بيان لها اليوم، أنه خلال الحملة ، تم المرور على الموقف الجديد بمحرم بك " ميناء الإسكندرية البري " ، وتم التشديد على تواجد عدد كاف من أفراد الأمن بجميع بوابات الموقف وإلزام رواد الموقف بتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ، وكذا متابعة إدارة الموقف للكافيتريات وتنفيذ إجراءات الوقاية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي والمرور بصفة دورية ، فضلا عن قيام الجهات المختصة بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الموقف والمباني .