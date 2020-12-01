إطلاق مبادرة أسبوع الصحة العامة بمدارس محافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المراحل ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات التعليمية بحضور محمد عبدالله وكيل المديرية، والدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام والعلاقات العامة بالمديرية، بمسرح ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

أطلق وكيل الوزارة مبادرة أسبوع الصحة العامة بمدارس محافظة الفيوم والذى يبدأ أول الأسبوع القادم ، حيث شدد وكيل الوزارة على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتاً أن السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس فى بعض المناطق.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الفنية اليومية لمديرى الإدارات التعليمية والتوجيهات الفنية ورؤساء الأقسام للمدارس ومعالجة السلبيات فوراً وذلك من أجل انضباط وانتظام العلمية التعليمية بالمدارس، مشيراً إلى تفعيل دور موجة المادة بجميع الإدارات التعليمية، حيث يتفاعل مع الطلاب ويشارك مع المعلم خلال شرح المادة، حتى يتمكن من قياس مستوى الطلاب وتقييم المعلم، من أجل تقديم وإبراز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، وذلك من أجل تحقيق نواتج تعليم جيدة بالمدارس على مستوى المحافظة.

كما أشار خلال الاجتماع إلى الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، وذلك لتدريب الطلاب على الامتحان على جهاز التابلت، وفى ذلك نبه مشدداً على مسئولى التطوير التكنولوجى بضرورة التغلب على أى معوقات أمام طلاب الصف الأول الثانوى خلال الفترة الحالية من أجل إجراء الاختبار التجريبى للطلاب فى سهولة ويسر وتأكيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، على أنه من المقرر يوم 1 ديسمبر أن يتم اطلاق منصة تعليمية إلكترونية جديدة اسمها Eduflix على غرار نتفليكس .

وقال وزير التربية والتعليم : سيتم خلال منصة ايديوفليكس Eduflix بث فيديوهات مراجعة وشرح لطلاب المرحلة الثانوية لتدريبهم على كيفية التعامل مع نظام الاسئلة الجديدة.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة إعداد خطة للقضاء على مشكلة التسرب بالمدارس، من خلال الكشف عن دراسة أسباب التسرب من التعليم وتقديم حلول منطقية للقضاء على المشكلة.

كما أكد أكرم ، على ضرورة تطبيق معايير الجودة بالمدارس ، من أجل تحقيق عملية تعليمية جيدة بمدارس الفيوم، مع التأكيد على زيادة أعداد المدارس المستهدفة إلى 300 مدرسة خلال العام الحالى.

وخلال الإجتماع أكد محمد عبدالله وكيل المديرية على ضرورة التوعية الشاملة لجميع الطلاب والمعلمين بالمدارس للحد من الإصابة بفيروس كورونا ، مشيرا إلى ضرورة تعقيم الفصول وقاعات رياض الأطفال بصفة مستمرة، كما أشار بضرورة إعداد تقرير عن الفراغات بالمدارس على مستوى المحافظة