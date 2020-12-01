إطلاق أول مجلس أعمال إماراتى - أسترالى لتعزيز الشراكة بين البلدين

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أطلق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أول مجلس أعمال إماراتي-أسترالي، وذلك في حفل أقيم في مدينة سيدني وتم بثه عبر شبكة الإنترنت.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز فرص الشراكة بين المؤسسات الإماراتية والأسترالية وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

‎من جانبه، رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش بانطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي.

وقال قرقاش، خلال الاتصال المرئي: "ترتبط الإمارات وأستراليا بعلاقات قوية طويلة الأمد، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1975، تمكنت الدولتان من تعزيز روابط الصداقة بين شعبيهما، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية وتوظيفها بما يعود بالنفع على كلتا الدولتين".

‎وأضاف: "أرحب بإطلاق مجلس الأعمال الجديد على الرغم من الجائحة وكلي ثقة بأن هذا المجلس سيساهم في تنمية وتكريس تعاوننا الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الدولتين".

وسيتيح المجلس الجديد للشركات الأسترالية والإماراتية فرصة فريدة للتواصل مع صناع القرار من القطاعين العام والخاص، وتعزيز وفهم المتطلبات والفرص المستقبلية بشكل أفضل.