إصلاح هبوط أرضى بطريق الكورنيش شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

قام حى المنتزة ثان شرق الإسكندرية، بإصلاح هبوط أرضي بطريق الكورنيش بالمنتزه ثان، وذلك في ضوء الإهتمام بالإستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، وفور ورود إشارة عاجلة بوجود بداية لهبوط أرضي بطريق الكورنيش بمنطقة المندرة بحري، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، توجه يحيى زكريا سكرتير عام الحي يرافقه ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان ومديري الإدارات المعنية بالحي(متابعة ميدانية ، طرق)، اليوم الثلاثاء، إلى مكان الهبوط للإصلاح .

وأشار حى المنتزة ثان فى بيان له اليوم، أنه تبين بالمعاينة أن الهبوط ناتج عن مشكلة بالصرف الصحي، وتمت المعاينة من قِبل مسؤولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان وجاري العمل على إصلاح الهبوط، حيث تأتي تلك الأعمال ضمن أعمال رفع الكفاءة والإهتمام برفع كفاءة الطرق، ولازالت المتابعة جارية والأعمال مستمرة لحين الانتهاء منها على الوجه الأكمل.

من جهه أخرى، وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن الإهتمام بإتخاذ كافة التدابير اللازمة خلال موسم الأمطار والنوات، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه بزيادة عدد الشنايش بنطاق الحى لاستيعاب مياة الامطار الغزيرة والنوات القادمة .

وتم القيام اليوم، بإنشاء شنيشة للأمطار بطريق الكورنيش بالمندرة بحرى، حيث جاء ذلك بحضور الأستاذ يحيى زكريا سكرتير عام الحي، ومدير المتابعة الميدانية، ولازالت المتابعة جارية حتى الإنتهاء من الأعمال.