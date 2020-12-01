"أوتشا" تكشف عن نقص حاد بالإمدادات الطبية فى " ميكيلى الاثيوبية "

كتبت - هند المغربي

أعرب كلا من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الأنسانيه " أوتشا " والعاملين في المجال الإنساني عن قلق بالغ إزاء محنة المدنيين في منطقة تيجراي ، وخاصة في عاصمتها ميكيلي ، في أعقاب التطورات الأخيرة المبلغ عنها في المدينة

ووفق الأمم المتحدة حتى قبل بدء القتال الأخير، عانى المدنيون في ميكيلي، التي يسكنها ما يقرب من نصف مليون شخص، لمدة أسابيع من نقص الوقود والنقود والسلع الأساسية. كما تضررت البنية التحتية المدنية، ووردت تقارير عن نقص حاد في الإمدادات الطبية في ميكيلي وعبر منطقة تيغراي اللازمة لعلاج المصابين خلال الاشتباكات.

ومن جانبهم أفاد العاملون في المجال الإنساني أن الأشخاص المتضررين قد أجبروا على الاعتماد على المياه غير المعالجة للبقاء على قيد الحياة بعد الأضرار والدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمياه.

ودعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانيه الى استعادة الإمدادات والخدمات الأساسية على الفور في ميكيلي وعبر منطقة تيجراي ، مؤكدا انه تعمل الأمم المتحدة والشركاء مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية.

وأشار التقرير الى ان الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية دفع الالاف الى الهجرة نحو السودان، حيث أبلغ العاملون في المجال الإنساني بالسودان عن تحديات استجابة معقدة ويلتمس ما يقرب من 45500 شخص الآن اللجوء في البلاد ، معظمهم من الأطفال.

ولفت التقرير إلى أنه يعمل العاملون في المجال الإنساني على توسيع نطاق الاستجابة ووصل الجسر الجوي الأول للمفوضية بمساعدة الطوارئ إلى الخرطوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن جانبها حذرت المفوضية وشركاؤها من الحاجة الملحة لمواقع توطين اللاجئين الإضافية ، حيث وصل مخيم أم راكوبا في ولاية القضارف إلى أقصى طاقته الحالية البالغة 10،000 شخص.