أمريكا تتهم الصين "بالانتهاك السافر" للعقوبات على كوريا الشمالية

واشنطن (رويترز)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، اليوم الثلاثاء، "بالانتهاك السافر" لتعهدها بتطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، وأعلنت عن مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار نظير الإدلاء بمعلومات عن التهرب من العقوبات.

واتهم أليكس وونج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون كوريا الشمالية الصين بالسعى إلى إبطال نظام العقوبات الذى وضعته الأمم المتحدة بهدف إقناع كوريا الشمالية بالتخلى عن أسلحتها النووية، وهدد بفرض عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات فى الصين ردا على ذلك.

وقال وونج إن الصين لا تزال تستضيف ما لا يقل عن 20 ألف عامل من كوريا الشمالية فى انتهاك لقرارات حظر فرضتها الأمم المتحدة، وأضاف أن الولايات المتحدة رصدت فى العام الماضى سفنا تنقل الفحم وغيره من البضائع الخاضعة للعقوبات من كوريا الشمالية إلى الصين فى 555 مناسبة منفصلة.

وقال وونج أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن "لم تعمل الصين فى أى من تلك المناسبات على وقف هذه الواردات غير المشروعة".

وتقول الصين إنها ملتزمة بعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لكن بكين وموسكو عبرتا عن أملهما فى أن يساعد أى تخفيف لتلك العقوبات على كسر الجمود فى المحادثات النووية بين واشنطن وبيونجيانج.

وقال وونج إن وزارة الخارجية الأمريكية دشنت موقعا إلكترونيا يمكن للناس من خلاله تقديم معلومات عن التهرب من العقوبات على كوريا الشمالية نظير ما يصل إلى خمسة ملايين دولار.