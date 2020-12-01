ألمانيا تشدد على ربط سحب القوات من أفغانستان بتقدم محادثات السلام

رويترز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع افتراضي مع نظرائه في حلف شمال الأطسي إنه يتعين على الحلف عدم سحب قواته من أفغانستان قبل الآوان حتى لا تتعرض المفاوضات الرامية لإحلال السلام هناك للخطر.