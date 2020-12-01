ألمانيا تشدد على ربط سحب القوات من أفغانستان بتقدم محادثات السلام

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع افتراضي مع نظرائه في حلف شمال الأطسي إنه يتعين على الحلف عدم سحب قواته من أفغانستان قبل الآوان حتى لا تتعرض المفاوضات الرامية لإحلال السلام هناك للخطر.
وأضاف الوزير الألماني اليوم الثلاثاء "بصفتنا شركاء في حلف الأطلسي نريد أن نضمن ربط خفض القوات في أفغانستان بشروط واضحة".
وقال "للحفاظ على ما وصلنا إليه حتى الآن يجب ألا نتخذ أي إجراءات متسرعة".
وأوضح "هذا هو السبب في أننا ندعو الحلف لإلقاء نظرة فاحصة على مدى تلبية الشروط لانسحاب إضافي لتجنب توجيه رسالة خاطئة فيما يتعلق بعملية السلام".
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