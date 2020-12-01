ألمانيا تسجل 13 ألفا و604 إصابات و388 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 ألفا و604 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و67 ألفا و473 حالة.
وأشارت البيانات -وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية- إلى أنه تم تسجيل 388 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 16 ألفا و636 حالة.
وأفادت بأن حوالي 758 ألفا و800 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 292 ألف حالة نشطة في البلاد.
ألمانيا تسجل 13 ألفا و604 إصابات و388 وفاة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:53 ص
كورونا فى ألمانيا - أرشيفية
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أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 ألفا و604 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و67 ألفا و473 حالة.
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