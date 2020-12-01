أبو الغيط يستقبل وفدا من أعضاء ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة

كتب مصطفى عنبر

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، فى مقر الأمانة العامة، بوفد من رؤساء عدد من الاتحادات العربية النوعية أعضاء ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتنسيق بين الجامعة العربية من جانب والاتحادات العربية المتخصصة من جانب آخر؛ وتعزيز دورها فى إطار منظومة العمل العربى المشترك باعتبارها بيوت خبرة عربية تقدم الخبرة والمشورة فى القضايا والأنشطة التى تغطيها.

وأوضح البيان، أن اللقاء تناول أيضًا عددًا من الأفكار والمبادرات الإيجابية، من بينها مقترح إنشاء صندوق عربى لمجابهة الكوارث والأزمات، وتحديد يوم عربى للتطوع على غرار اليوم العالمى للتطوع، وكذا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتحادات العربية النوعية الفاعلة والجادة فى عملها لتعزيز المشاركة والتفاعل الإيجابى للمواطن العربى مع هذه الاتحادات.

وفى هذا السياق، أوضح البيان، أن الأمين العام أكد على الدور الجوهرى والرئيسى للإعلام العربى للترويج لجهود منظومة العمل العربى المشترك على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية تكثيف التغطية الإعلامية لأنشطة وإنجازات الاتحادات العربية النوعية الفاعلة فى شتى المجالات وبشكل خاص فى المجالين الاقتصادى والاجتماعي.

وقد تطرق الاجتماع كذلك إلى التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والمزمع عقدها مطلع عام 2021، تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية.