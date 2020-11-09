يوم عظيم للعلم والإنسانية.. تفاصيل لقاح فايزر بعدما أثبت نجاحه بنسبة 90%

كتبت فاطمة خليل

يوم عظيم للعلم والإنسانية.. هذا ما قاله الدكتور ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Pfizer، إشادة بنتائج التجربة، بعد أن أثبت لقاح فيروس كورونا الذي تقوم شركة "فايزر" بتطويره فعاليته بنسبة 90% بحسب ما نشر موقع "CNBC" الأمريكي.

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Pfizer وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من Covid-19 بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة ، مشيدين بالتطور باعتباره "يومًا عظيمًا للعلم والإنسانية".

وقد أعلنت شركتا Pfizer و BioNTech منذ قليل أن تقسيم الحالة بين الأفراد الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا، يشير إلى أن معدل فعالية اللقاح يزيد عن 90٪ بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية، وهذا يعني أن الحماية من Covid-19 تتحقق بعد 28 يومًا من التطعيم الأولي، والذي يتكون من جدول بجرعتين.

قال رئيس مجلس إدارة شركة Pfizer ومديرها التنفيذي الدكتور ألبرت بورلا لميج تيريل من CNBC في برنامج Squawk Box: "أعتقد أنه يمكننا رؤية الضوء في نهاية النفق".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتدافع فيه صانعو الأدوية ومراكز الأبحاث حول العالم لتقديم لقاح آمن وفعال في محاولة لإنهاء جائحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1.25 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

يأمل العلماء في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75٪ على الأقل ، بينما قال مستشار البيت الأبيض للفيروس التاجي الدكتور أنتوني فاوتشي سابقًا إن اللقاح الفعال بنسبة 50٪ أو 60٪ سيكون مقبولًا.

استندت النتائج إلى أول تحليل مؤقت للفعالية أجرته لجنة مراقبة بيانات خارجية ومستقلة من المرحلة الثالثة من الدراسة السريرية. تشرف مجموعة الخبراء المستقلة على التجارب السريرية الأمريكية لضمان سلامة المشاركين.

قيم التحليل 94 إصابة مؤكدة بـ Covid-19 بين المشاركين في التجربة البالغ عددهم 43538 مشاركًا. قالت شركتا Pfizer و BioNTech إن تقسيم الحالة بين الأفراد الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا يشير إلى أن معدل فعالية اللقاح يزيد عن 90٪ بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية.

وهذا يعني أن الحماية من Covid-19 تتحقق بعد 28 يومًا من التطعيم الأولي ، والذي يتكون من جدول بجرعتين.

قد تختلف النسبة المئوية لفعالية اللقاح النهائية ، مع استمرار جمع بيانات السلامة والبيانات الإضافية.

وقال بورلا في بيان: "المجموعة الأولى من نتائج تجربة لقاح COVID-19 للمرحلة الثالثة توفر الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من COVID-19".

وتابع بورلا: "لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاح لدينا في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره ، حيث سجلت معدلات الإصابة أرقامًا قياسية جديدة ، وتقترب المستشفيات من طاقتها الزائدة ، وتكافح الاقتصادات من أجل إعادة فتحها".

وأضاف "مع أخبار اليوم ، نحن نقترب خطوة مهمة نحو تزويد الناس في جميع أنحاء العالم بإنجاز تمس الحاجة إليه للمساعدة في وضع حد لهذه الأزمة الصحية العالمية. نتطلع إلى مشاركة بيانات الفعالية والسلامة الإضافية الناتجة عن آلاف المشاركين في الأسابيع القادمة ".

قالت شركة Pfizer و BioNTech إن ما يقرب من 42٪ من المشاركين العالميين في التجربة لديهم خلفيات متنوعة وعرقية ، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف جدية تتعلق بالسلامة حتى الآن.

قالت الشركات إنها تخطط لتقديم تصريح استخدام في حالات الطوارئ إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد فترة وجيزة من حصولها على شهرين من البيانات ، والتي تسير حاليًا على المسار الصحيح للأسبوع الثالث من نوفمبر.

بناءً على التوقعات الحالية ، تتوقع شركتا Pfizer و BioNTech إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح في عام 2020 ، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

وقالت الشركات إنها تخطط لتقديم بيانات من المرحلة الثالثة الكاملة من التجربة ، والتي بدأت في 27 يوليو ، للنشر العلمي لمراجعة الأقران.

يأمل المسئولون والعلماء الأمريكيون أن يكون لقاحًا للوقاية من Covid-19 جاهزًا في النصف الأول من عام 2021 - 12 إلى 18 شهرًا منذ أن حدد العلماء لأول مرة فيروس كورونا ورسموا تسلسله الجيني.