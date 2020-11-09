سر انتقال كورونا من خلال الهاتف المحمول بالمستشفيات

كتبت إيناس البنا

أجرى فريق من جامعة ساو باولو بالبرازيل دراسة داخل وحدة العناية المركزة، للتحقق من فرضية انتقال عدوى فيروس كورونا بين أطقم الرعاية الصحية من خلال الهواتف المحمولة. هذه الدراسة منشورة على موقع ما قبل الطباعة " medRxiv " بينما تخضع المقالة لمراجعة الباحثين الآن.

وحذرالباحثون من وحدة العناية المركزة (ICU) لمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) في ساو باولو بالبرازيل، من أن إرشادات مكافحة العدوى تحتاج إلى تضمين سياسة عالمية فيما يتعلق بتطهير الهواتف المحمولة في المستشفى.

أوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن معظم العمال عرفوا أهمية الالتزام بممارسات نظافة اليدين وتطهير الهاتف المحمول ، إلا أن حمض فيروس كورونا المسمى "الريبونوكلييك" (RNA) - المادة الوراثية للفيروس - لا يزال يتم اكتشافه على بعض الأجهزة،

ويقول الباحثون، إن اكتشاف أن الهواتف المحمولة للعاملين في مجال الرعاية الصحية يمكن أن تكون ملوثة بـفيروس كورونا CoV-2 ، تشير إلى أن هذه الأجهزة يمكن أن تشكل جزءًا من سلسلة النقل في أماكن الرعاية الصحية.



حالة البرازيل

مخاوف بشأن الهواتف المحمولة في المستشفيات



يقول الفريق البحثى، إن الهاتف المحمول يُنظر إليه الآن على أنه أداة مكان العمل في المستشفى، ومع ذلك، على الرغم من اكتشاف -CoV-2 على الهواتف المحمولة الخاصة بمرضى COVID-19 ، لم يتم الإبلاغ عن الأجهزة كمصدر محتمل للانتقال في بيئة المستشفى.

في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن انتقال فيروس كورونا CoV-2، بعد الأوصاف الأخيرة لكيفية استمرار الفيروس على الأسطح في المستشفى ، كما يقول الفريق.

شرع الفريق في التحقيق في معرفة العاملين في مجال الرعاية الصحية حول الانتقال المتقاطع لـ -CoV-2 وما إذا كانوا قد فهموا قدرتها على الاستمرار على هواتفهم المحمولة وتشكل جزءًا من قطار الإرسال، وأجروا دراسة مقطعية شملت موظفين يعملون في وحدة العناية المركزة للبالغين في مستشفى تعليمي في ساو باولو بالبرازيل.

تحتوي وحدة العناية المركزة على 11 غرفة منفصلة للمرضى الفرديين، ويستخدم موظفو الرعاية أجهزة التنفس N95 وأغطية الجراحة كمعيار قياسي أثناء العمل داخل الوحدة، كما يرتدون رداءً جراحيًا ودرعًا للوجه وقفازات عند دخول غرفة المريض، تم تنظيم حملة تثقيفية حول انتقال فيروس -CoV-2 وتطهير الهاتف المحمول في بداية الوباء.

في الفيديو، نصح العاملون في مجال الرعاية الصحية باستخدام مسحات كحولية بنسبة 70٪ لتنظيف الهواتف وواقي شاشة للحفاظ على الطلاء المقاوم للزيت، كما تم نصحهم بتجنب استخدام الأجهزة أثناء توفير رعاية المرضى وأثناء وجودهم في الحمام.

بعد 10 أيام من بدء الحملة، أخذ الباحثون مسحات من هواتف المشاركين وأرسلوها لإجراء اختبار CoV-2، عن طريق تفاعل سلسلة النسخ العكسي للبوليميراز (RT-PCR)، كما تم إجراء استبيان إلكتروني حول نظافة اليدين واستخدام وتعقيم الهواتف المحمولة.

ماذا وجدت الدراسة؟



على الرغم من أن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية أدركوا أهمية النقل المتقاطع وزادوا التزامهم بنظافة اليدين وتطهير الهاتف المحمول أثناء الوباء، إلا أنه لا يزال يتم اكتشاف CoV-2 RNA على اثنين من الأجهزة.

شارك 51 موظفًا من أصل 53 موظفًا يعملون في الوحدة في المسح وأجابوا على الاستبيان، قام 9 (18٪) بتغطية هواتفهم بغشاء بلاستيكي للمطبخ في محاولة لتسهيل عملية التطهير، وقال 11 (16٪) إنهم لم يتذكروا الحملة وقال ثلاثة (6٪) إنها لم تغير سلوكهم.

أربعة فقط (8٪) من العاملين في مجال الرعاية الصحية لم يعتقدوا أن الفيروس يمكن أن يستمر في الهواتف المحمولة، وواحد فقط (4٪) لا يعتقد أنه يمكن أن يستمر في اليدين، وقال 98 % من المشاركين إنهم غسلوا أيديهم أكثر منذ بداية الوباء.

من أصل 51 مسحة تم جمعها من الهواتف المحمولة، تم اكتشاف -CoV-2 RNA بواسطة RT-PCR على جهازين، وأظهرت النتائج أن الهواتف المحمولة للعاملين في مجال الرعاية الصحية يمكن أن تصبح ملوثة بفيروس CoV-2.