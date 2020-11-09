الأطفال لديهم أجسام مضادة تتفاعل مع كورونا رغم عدم إصابتهم

كتبت إيناس البنا

وجد باحثون في معهد فرانسيس كريك وجامعة كوليدج لندن، أن بعض الأجسام المضادة، التي أنشأها الجهاز المناعي أثناء الإصابة بفيروسات كورونا الباردة الشائعة، يمكن أن تستهدف أيضًا -CoV-2 وقد تمنح درجة من الحماية ضد السلالة الفيروسية الجديدة. وذكرت دراسة منشورة في مجلة Science، أن بعض الأشخاص، ولا سيما الأطفال، لديهم أجسام مضادة تتفاعل مع فيروس كورونا في دمائهم، على الرغم من عدم إصابتهم بالفيروس على الإطلاق.

وبينت الدراسة أنه استجابة للعدوى بالفيروس، يقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة للمساعدة في مكافحته، وتبقى هذه الأجسام المضادة في الدم لفترة بعد الإصابة ، وفي حالة عودة العدوى ، تكون قادرة على مواجهة الفيروس مرة أخرى.

الاجسام المضادة

من المحتمل أن تكون هذه الأجسام المضادة ناتجة عن التعرض لفيروسات كورونا الأخرى، والتي تسبب نزلات البرد والتي لها أوجه تشابه بنيوية مع SARS-CoV-2.

توصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف أثناء تطوير اختبارات الأجسام المضادة شديدة الحساسية لـ COVID-19، ولمعرفة مدى جودة أداء اختبارات الفحص، قارنوا دم المرضى المصابين بـ COVID-19 بالمرضى الذين لم يصابوا بالمرض.

المثير للدهشة أنهم وجدوا أن بعض الأشخاص الذين لم يتعرضوا لفيروس كورونا، لديهم أجسام مضادة في دمائهم والتي من شأنها التعرف على الفيروس، لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، قاموا بتحليل أكثر من 300 عينة دم تم جمعها قبل الوباء، بين عامي 2011 و 2018.

تحتوي جميع العينات تقريبًا على أجسام مضادة تفاعلت مع فيروسات فيروسات البرد الشائعة، وهو ما كان متوقعًا بالنظر إلى كيفية تعرض الجميع لهذه الفيروسات في مرحلة ما من حياتهم.

ومع ذلك ، فإن جزءًا صغيرًا من المتبرعين البالغين ، حوالي 1 من كل 20 ، لديهم أيضًا أجسام مضادة تفاعلت مع -CoV-2 ، ولم يكن هذا يعتمد على الإصابة الحديثة بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الأجسام المضادة المتفاعلة وجدت بشكل متكرر أكثر في عينات الدم المأخوذة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 عامًا.

ووفقا للباحثين، تظهر النتائج أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بهذه الأجسام المضادة المتفاعلة أكثرمن البالغين، ولكن على الرغم من ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب ذلك ، ولكن قد يرجع ذلك إلى تعرض الأطفال بانتظام لفيروسات كورونا الأخرى.

هذه المستويات الأعلى التي لاحظناها لدى الأطفال يمكن أن تساعد أيضًا في تفسير سبب عدم تعرضهم للإصابة بمرض شديد من COVID-19. ومع ذلك ، لا يوجد دليل حتى الآن على أن هذه الأجسام المضادة تمنع عدوى -CoV-2 أو تنتشر."

تجري الآن دراسة كبيرة، بالشراكة مع باحثين في إمبريال كوليدج لندن وجامعة كوليدج لندن، للكشف عن الدور الذي تلعبه الأجسام المضادة المختلفة والدفاعات المناعية الأخرى في الحماية من COVID-19 ومدى إصابة الأشخاص بأمراض خطيرة.