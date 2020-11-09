أستاذ باطنة بهارفارد الأمريكية: هناك أعراض جانبية للقاح فايزر لكنها ليست خطيرة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أسامة حمدى أستاذ السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، إن لقاح فايزر فعال فى مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك بعض الأعراض الجانبية للقاح فايزر لكنها ليست خطيرة.

وأضاف أستاذ السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، تقديم عمرو خليل، أنه لو تم الإعلان عن لقاح فايزر قبل الانتخابات الرئاسية كان سيصب فى صالح دونالد ترامب، لافتا إلى أن جو بايدن محظوظ وسيجنى ثمار جهود مواجهة فيروس كورونا.

وتابع أستاذ السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، أن شركة فايزر ستستعين بمصانعها فى الشرق الأوسط لإنتاج لقاح كورونا الجديد، مضيفا أنه تم إجراء تجارب للقاح فايزر لمواجهة فيروس كورونا على عدد كبير من المتطوعين.