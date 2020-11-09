اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 03:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أستاذ باطنة بهارفارد الأمريكية: هناك أعراض جانبية للقاح فايزر لكنها ليست خطيرة

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 11:31 م
أستاذ باطنة بهارفارد الأمريكية: هناك أعراض جانبية للقاح فايزر لكنها ليست خطيرة كورونا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أسامة حمدى أستاذ السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، إن لقاح فايزر فعال فى مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك بعض الأعراض الجانبية للقاح فايزر لكنها ليست خطيرة.

 

وأضاف أستاذ السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة  cbc، تقديم عمرو خليل، أنه لو تم الإعلان عن لقاح فايزر قبل الانتخابات الرئاسية كان سيصب فى صالح دونالد ترامب، لافتا إلى أن جو بايدن محظوظ وسيجنى ثمار جهود مواجهة فيروس كورونا.

 

وتابع أستاذ السكري في جامعة هارفارد الأمريكية، أن شركة فايزر ستستعين بمصانعها فى الشرق الأوسط لإنتاج لقاح كورونا الجديد، مضيفا أنه تم إجراء تجارب للقاح فايزر لمواجهة فيروس كورونا على عدد كبير من المتطوعين.

 


كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

لقاح فايزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الموجة الثالثة.. أمريكا تسجل 10 ملايين إصابة كورونا بزيادة 60٪ خلال آخر أسبوعين.. صحف: علامة فارقة في المعركة وأسوأ مرحلة لم تبدأ بعد.. وجرعات "فايزر" الأولى لن تكون جاهزة قبل آخر ديسمبر وستمنح للعاملين الطبيين

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 11:14 م

الكويت تعتزم استيراد مليون جرعة من لقاح "فايزر"

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 10:52 م

أستاذ علم انتشار الأوبئة: لقاح فايزر تم تجربته على 43 ألف شخص

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 09:55 م

أشرف الفقى :الحكومة الأمريكية دفعت مقدما لشركة فايزر من أجل جرعات اللقاح

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 09:42 م

أستاذ مناعة لـ"على مسئوليتى": الموافقة على لقاح فايزر سيأخذ ما يقرب من شهر

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 09:03 م

تواصل ردود الأفعال على إعلان لقاح فايزر ضد كورونا.. الشركة تعلن توفر 1.3 مليار جرعة العام المقبل.. الاتحاد الأوروبى يعلن اقتراب اتفاقية لشراء 300 مليون جرعة.. والصحة العالمية: قد يغير الوضع الوبائى بحلول مارس

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة