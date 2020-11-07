اليوم السابع
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"رابطة مصنعى السيارات " مصنع الإطارات سيوفر واردات بـ556 مليون دولار

السبت، 07 نوفمبر 2020 12:00 ص
"رابطة مصنعى السيارات " مصنع الإطارات سيوفر واردات بـ556 مليون دولار خالد سعد - أمين رابطة مصنعى السيارات
كتبت: أمانى سمير

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ثمن خالد سعد ، أمين رابطة مصنعي السيارات ، مشروع الشراكة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الجهات الحكومية ، لإنشاء مصنع إطارات المركبات بمختلف أنواعها، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح ، للمساهمة فى تعظيم التصنيع المحلى وفتح أسواق جديدة للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة .
 
وقال سعد ، فى تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع " ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يولى اهتمام خاص بالصناعة بصفة عامة وتوطين الصناعات المستقبليية بصفة خاصة ، لافتا الى أن هذا المصنع سيوفر استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا ، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم انتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولارأمريكى .
 
 

صناعة الاطارات

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

اطارات سيارات اخبار السيارات

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