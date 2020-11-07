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"الزراعة" تعلن متابعة أكثر من 25 صنف خضروات لزيادة الإنتاج وتغطية حاجة السوق

السبت، 07 نوفمبر 2020 01:00 ص
"الزراعة" تعلن متابعة أكثر من 25 صنف خضروات لزيادة الإنتاج وتغطية حاجة السوق الخضروات -أرشيفية
كتب عز النوبى

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تتابع اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان المرور على الحقول، العروة النيلى للخضروات لأكثر من  25 صنفا، منها "الطماطم ، الكوسة، والباذنجان ، والبطيخ ، ولكنتالوب ، والبامية ، والملوخية، والخيار المكشوف، والفلفل الأخضر، والكرنب، والفاصوليا" من أجل زيادة المعروض بالأسواق، فى محاولة لاستقرار أسعار جميع  الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

 

وقال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين  والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة  يومية على زراعات الخضروات لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية يومية أساسية.

 

وأضاف أن هناك لجان متابعة بالحقول لمتابعة عروة البطاطس على مساحة 50 ألف فدان من العروة النيلى فى عدة مناطق، خاصة بالمنيا التى تزرع أكثر من 38 ألف فدان، وتليها البحيرة، والمنوفية، وتزرع العروة النيلى للبطاطس بتقاوى كسر محلى، وهناك لجانها المتخصصة بالغيطان لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، خاصة مع المناخ المتغير، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية، مشيرًا إلى استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

 

وتابع: "هناك لجان مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات، لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، موضحًا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى، حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، والتعريف  بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.


الخضر النيلى

زراعات البطاطس

طرح الخضر

زراعات الطماطم

اخبار اليوم

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