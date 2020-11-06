اليوم السابع
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15 مليون طالب علي قائمة الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية.. انفوجراف

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 م
15 مليون طالب علي قائمة الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية.. انفوجراف الانفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس ونستعرض أبرز 15 معلومة عن التطعيم

 

 

الانفوجراف
الانفوجراف

 

1- الحملة تشمل طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان.

2- ستكون على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية.

3- تبدأ في الفترة من 8  حتى 19 نوفمبر نوفمبر الحالى

4- الحملة تستهدف إعطاء الجرعات بعقار المبندازول

5 –تستهدف 15 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدراس  (حكومي – خـاص - أزهري).

6- العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع وآمن وفعال وليس له أي أثار جانبية

7- الإصابة بالطفيليات المعوية تكون أكثر انتشارًا بين الأطفال من عمر 4 وحتى 12 سنة

 8- الأطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان

 9- الإصابة بديدان الإكسيورس (الدودة الدبوسية) تأتي نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية

 10- تنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة وغالبًا ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس

11- تنتقل "الإسكارس" عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات

12- الإصابة بهذه الديدان تؤدي إلى حدوث آلام بالبطن مع قىء وإسهال

13- بالإضافة إلى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز

 14- الوقاية تكون بالنظافة الشخصية مع تقليم الأظافر باستمرار وغسل الأيدى قبل الأكل وبعده

15-وكذلك غسل الخضروات جيدًا قبل تناولها والحفاظ على الأطعمة بعيدًا عن التعرض للتلوث


وزارة الصحة

تطعيم الأطفال

تطعيم طلاب المدراس

الديدان المعوية

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