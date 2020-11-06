وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بالأقصر.. صور

كتب مدحت وهبة

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، والدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التمويـن بالأقصر، مركز خدمة المواطنين بمدينة طيبة الجديدة فى مستهل زيارته لمحافظة الأقصر.

ومركز خدمة المواطنين بطيبة، يعتبر أحد المراكز الأربعة عشر المطورة على مستوى محافظة الأقصر، ويعتبر طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين لتغير مفهوم أداء الخدمات إلى مفهوم جـودة تقديم الخدمات التموينية.

ويتضمن المركز عدد 4 شباك ويبلغ مساحة المركز 120م2 لتقديم كافـة الخدمات التموينية للمواطنيـن مـن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات المستحقة – فصل اجتماعي - بدل تالف وفاقد – نقل بطاقة تموينية ويتوازى مع اجراءات الدولة للتحول الرقمى.

كما يتضمن جزء للعمل الإدارى وأرشيف لحفظ المستندات ومجهز بكافة الأجهزة التى تضمن جودة الأداء وقد تم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة ليكونوا واجهه أمامية لتقديـم الخدمـات بعد تدريبهم على أساليب العمـل والتعامل مع الجمهور وتصل تكلفة المركز حوالى مليون وربع المليون جنيه من موازنة وزارة التموين والتجـارة الداخلية.

وخلال الزيارة ألتقى وزير التموين مع مواطنى مدينة طيبة الذين أبدوا رغبتهم فى أنشاء مجمع أستهلاكى، فوجه مصيلحى فى حالة توفير مكان سيقوم بتشغيلة ومدة بكل السلع والمستلزمات، وبشأن طلب الأهالى أعادة تشغيل المخبز وجه بأجراء مزايدة لتشغيلة وعرض الموضوع.