اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى يحيل واقعة معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 01:16 م
وزير التعليم العالى يحيل واقعة معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام وزير التعليم العالى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واقعة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام، حيث ذكرت الوزارة فى بيان، نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه فى ضوء ما سبق أن وجه به الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتاريخ 3/11/2020 بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الإجتماعى، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فقد عرض اليوم الأستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم على سيادته ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور والذى أُجرى بمعرفة السيد الأستاذ الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى - بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو – إلى التوصيات التالية:-

1

 

1إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق.

2إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس فى المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.

3استمرار وقف المُتهم عن العمل.

وفور انتهاء التحقيق، وجه الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بسرعة تنفيذ تلك التوصيات.

وتؤكد الوزارة على أن ما ارتكبه المذكور لا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية.

وتهيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعى بالحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية، وأنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وسوف تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أى مخالفة فى هذا الشان، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المسألة أو المحاسبة القانونية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عاجل.. وزير التعليم العالي يحيل واقعة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام في ضوء ما سبق أن وجه به السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 3/11/2020 بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فقد عرض اليوم الأستاذ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم على سيادته ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور والذي أُجرى بمعرفة السيد الأستاذ الدكتور/ فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى - بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو – إلى التوصيات التالية:- 1 – إحالة الواقعة إلى السيد المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق. 2 – إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم. 3 – استمرار وقف المُتهم عن العمل. وفور انتهاء التحقيق، وجه السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة تنفيذ تلك التوصيات. وتؤكد الوزارة على أن ما ارتكبه المذكور لا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية. وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعي بالحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية، وأنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وسوف تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أي مخالفة في هذا الشان، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المسألة أو المحاسبة القانونية.

A post shared by وزارة التعليم العالي المصرية (@mohesregypt) on

 


وزارة التعليم العالى

النائب العام

الاسكندرية

معهد الخدمة الاجتماعية

وزير التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

الرى تحذر من أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا غدا

جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

ضبط صوبات لزراعة الماريجوانا داخل منزل مواطن بالبحر الأحمر

ضبط صوبات لزراعة الماريجوانا داخل منزل مواطن بالبحر الأحمر

الداخلية تضبط شركة سيارات متهربة من 5.7 مليار جنيه ضرائب

الداخلية تضبط شركة سيارات متهربة من 5.7 مليار جنيه ضرائب

الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

هل طلب صن داونز أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار؟.. تقارير تجيب

هل طلب صن داونز أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار؟.. تقارير تجيب

إجراءات "الوطنية للانتخابات" بلجان الاقتراع لمواجهة كورونا أثناء التصويت

إجراءات "الوطنية للانتخابات" بلجان الاقتراع لمواجهة كورونا أثناء التصويت

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. ووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. ووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة