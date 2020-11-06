اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 09:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تكشف عن العائد الاقتصادى من استثمار تحويل المخلفات لطاقة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 09:19 ص
وزيرة البيئة تكشف عن العائد الاقتصادى من استثمار تحويل المخلفات لطاقة اجتماع وزيرة البيئة مع الشركات العاملة بالمخلفات
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع ممثلي الشركات المستثمرة في مجال تحويل المخلفات لطاقة لاستطلاع رأي الشركات فيما يخص آلية العمل في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات، لطاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لوضع تصور كامل لآلية البدء في تنفيذ تلك المشروعات، بما يضمن مصلحة المستثمر والدولة معا، حيث أكدت الوزيرة حرص الدولة على الدفع بالشركات المحلية للعمل في هذا المجال وتحقيق الريادة فيه.
 
وأوضحت ياسمين فؤاد لممثلي الشركات خلال اللقاء أن القيادة السياسية عندما كلفت الحكومة بحل مشكلة المخلفات كانت حريصة على اشراك القطاع الخاص وغير الرسمي ومنظمات المجتمع المدني في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وقد عملت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ووزارتي التخطيط والمالية كشركاء اساسيين في المنظومة، حيث قامت وزارة البيئة بدور المنظم لمجموعة الفاعلين في منظومة المخلفات كل بدوره ومسئولياته، وتم اعداد المنظومة وعرضها على الرئيس في مايو 2019 . وتتضمن 3 برامج  يختص البرنامج الأول باقامة البنية التحتية للمنظومة، والبرنامج الثاني هو عقود التشغيل ، والثالث هو الحوار المجتمعي والدعم المؤسسي, ويتعلق بالمناخ الداعم لتنفيذ المنظومة من اصدار قانون المخلفات واشراك القطاع الخاص وغير الرسمي واطلاق الحملة الاعلامية للمنظومة والتوعية والعمل مع المجتمع المدني. 
 
وشددت ياسمين فؤاد على حرص وزارة البيئة على خلق آليات توفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات والاستثمار فيها، حيث عرضت الاجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في هذا المجال وفرص القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة في مجالات الجمع والنقل ومصانع التدوير وتحويل المخلفات لطاقة، موضحة أن الدولة بدأت بالفعل في انشاء البنية التحتية من محطات وسيطة والمدافن الصحية وبعض مصانع التدوير، كما تم اصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات في مصر، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له، مشيرة الى أهمية هذا اللقاء في وضع مؤشرات لشواغل القطاع الخاص فيما يخص تنظيم عملية الاستثمار في المخلفات لمراعاتها في وضع اللائحة.
 
كما أشارت الوزيرة، إلى أن وزارة البيئة تعمل بقوة حاليا في توفير الغطاء الداعم للقطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة لتقنين أوضاعهم وخلق مسمى وظيفي مناسب لهم لادراجهم في المظلة التأمينية للدولة، وهذا سينعكس بدوره على فاعلية واستدامة تنفيذ المنظومة وتيسير آليات الاستثمار فيها.
 
وأكدت ياسمين فؤاد أن فور اصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش / كيلو وات العام الماضي , تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية ، حيث تم وضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال وتم اعداد ادلة ارشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال، وفي ابريل 2020 تم طرح طلب اهتمام للشركات في المنصات المختلفة، وتلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة  محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية. 
 
ودعت الوزيرة القطاع الخاص للمشاركة في منظومة ادارة المخلفات والاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة والذي يعد أحد بدائل المعالجة والتدوير بجانب انتاج سماد عضوي او وقود بديل، ووضع ما يملكه من امكانيات وتكنولوجيات ، بما يساعد على ضمان استدامة المنظومة ونجاحها والقضاء على مشكلة المخلفات ، الى جانب دعم الاقتصاد من خلال مجال جديد للاستثمار يساعد في رفع العبء عن ميزانية الدولة ويخلق فرص استثمارية جديدة للشركات وخاصة الشركات المحلية والناشئة.
 
 

وزارة البيئة

تحويل المخلفات لكهرباء

تعريفه تحويل المخلفات لطاقة

المخلفات

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رفع 37 ألف طن مخلفات هدم وتراكمات قمامة خلال أسبوعين بالمنوفية.. صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:41 ص

إطلاق أول قانون للمخلفات فى مصر للقضاء على القمامة فى الشوارع.. الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه لإنشاء البينة التحتية.. و28 محطة وسيطة و17 مدفناً صحياً وتأهيل 4 مقالب.. وضم جامعى المخلفات للمظلة التأمينية

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:00 م

الحلم يتحقق.. رفع مليون متر مخلفات من مشروع سور مجرى العيون بالقاهرة.. بدء إنشاء 70 عمارة سكنية بدل 60 ومساحة الواحدة 600 متر.. وتنفيذ مبنى للأنشطة والخدمات على 51 ألف متر.. والتكلفة 6 مليارات جنيه

السبت، 31 أكتوبر 2020 09:00 ص

رفع مليون متر مكعب من مخلفات هدم المدابغ خلف سور مجرى العيون بالقاهرة

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 07:00 ص

البحر المتوسط مكب لنحو 230 ألف طن من مخلفات البلاستيك(انفوجراف)

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

التضامن تشكل لجنة لوضع لوائح وضوابط تقنين أوضاع 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة

التضامن تشكل لجنة لوضع لوائح وضوابط تقنين أوضاع 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلق على خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلق على خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة