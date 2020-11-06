وزارة الأوقاف تستحدث إدارة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة الأوقاف انتهت من تحديث هيكلها الإداري بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن أهم ملامح تحديث هذا الهيكل استحداث الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

وأضاف حسن في تصريحات له اليوم، أن الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، تضم ثلاث إدارات عامة للدخول بوزارة الأوقاف بقوة نحو عالم الرقمنة، واستخدام مهارات التقنيات الحديثة.

وتضمن الهيكل الجديد إدارة مركزية للإدارة الاستراتيجية وإدارة عامة لإدارة الأزمات ، وأخرى للتطوير المؤسسي ، كما تضمن إدارة عامة لتنمية المواهب ، وقد تم إدراج شئون الواعظات في الهيكل الجديد لأول مرة في تاريخ الوزارة ، حيث يتم العمل على تطوير عمل الواعظات الدعوي بالوزارة كمًا وكيفًا.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قد افتتحت منذ نحو عامين مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب وحصل أكثر من (283) إماما وإداريا وواعظة على رخصة الحاسب الآلى الدولية من المركز، كما تم اعتماد المركز كأحد الجهات المانحة للرخصة الدولية المعتمدة في الحاسب الآلي ( icdl ).