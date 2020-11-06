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واشنطن بوست: تسليم 150 ألف بطاقة اقتراع بعد يوم الانتخابات يعرض آلاف الأصوات للخطر

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:00 م
واشنطن بوست: تسليم 150 ألف بطاقة اقتراع بعد يوم الانتخابات يعرض آلاف الأصوات للخطر ترامب وبايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن تسليم هيئة خدمة البريد الأمريكية لـ150.000  بطاقة اقتراع بعد يوم الانتخابات، يعرض آلاف الأصوات للخطر.

وأوضحت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يزداد عدد بطاقات الاقتراع التى لم يتم تسليمها بحلول 3 نوفمبر مع تسليم المزيد من البريد فى الأيام المقبلة.

وتُظهر بيانات الهيئة أن "أكثر من 150 ألف بطاقة اقتراع تم ضبطها فى مرافق الخدمات البريدية الأمريكية ولم يتم تسليمها بحلول يوم الانتخابات، بما فى ذلك أكثر من 12000 بطاقة فى خمس من الولايات التى لم يتم حسمها بعد للرئيس ترامب أو منافسه الديمقراطى جو بايدن، وفقا لواشنطن بوست.

على الرغم من التأكيدات من قادة الخدمات البريدية بأن مسئولى الهيئة يقومون بعمليات مسح يومية للتأكد من تسليم جميع بطاقات الاقتراع، أقرت خدمة البريد في محكمة يوم الخميس أن الآلاف من بطاقات الاقتراع لم يتم تسليمها في الوقت المناسب، وأنه تمت تسليم المزيد من بطاقات الاقتراع الأربعاء أكثر من يوم الانتخابات.

ويشعر بعض خبراء الانتخابات بالقلق من أن مثل هذه التأخيرات قد تتعارض مع نوافذ قبول الاقتراع فى بعض الولايات.

وفى العديد من الولايات المتأرجحة، سيستمر عد الأصوات المتأخرة طالما تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات واستلامها بحلول يوم الجمعة ، وفقًا لقانون الولاية. وهي تشمل نيفادا ، حيث وصل 4518 بطاقة اقتراع بعد يوم الانتخابات ، وكذلك ولاية كارولينا الشمالية (2958) وبنسلفانيا (3439).

لكن في ولايات أخرى - مثل أريزونا ، حيث تم تأجيل 864 بطاقة اقتراع ، وجورجيا ، حيث تم تأجيل 853 صوتًا - سيتم استبعاد الأصوات التي لم تصل إلى مسئولي الانتخابات بحلول 3 نوفمبر.

ونظرًا لأن عمليات الفرز لا تتم في تلك الولايات ، فمن غير الواضح ما إذا كانت بطاقات الاقتراع التي لم يتم تسليمها ستحدث فرقًا في تحديد الانتخابات الرئاسية. لكن فشل التسليم يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على خدمة البريد لتسليم بطاقات الاقتراع قرب يوم الانتخابات.


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الانتخابات الامريكية

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انتخابات امريكا 2020

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