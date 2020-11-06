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نقابة الأسنان بالقاهرة: توفير كميات من مستلزمات الوقاية استعدادا لموجة كورونا الثانية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 06:00 ص
نقابة الأسنان بالقاهرة: توفير كميات من مستلزمات الوقاية استعدادا لموجة كورونا الثانية الدكتور وليد حسن نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور وليد حسن، نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة، إن النقابة بدأت فى التواصل مع كافة الأطباء للتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم فى أماكن عملهم، للحماية من فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الاستعداد للموجة الثانية من الجائحة، مشيرا إلى أنه جار تجهيز كميات من مستلزمات الوقاية للأطباء بالعيادات الخاصة، وسيتم الإعلان عن وصول الدفعة الأولى منها وأسعارها لأطباء الأسنان بالقاهرة، فور تسلم النقابة لها، لافتا إلى أن النقابة وفرت لكافة الأطباء جميع الواقيات الشخصية بداية من منتصف مارس الماضى وحتى نهاية الموجة الأولى فى أغسطس 2020. 
 
وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقابة أطباء أسنان القاهرة تتواصل أيضا مع مديرية الشئون الصحية وجميع الجهات التى تقدم خدمات صحية بالمحافظة، وكل مواقع الخدمة الصحية لتوفير المستلزمات لحماية الأعضاء خلال عملهم، وكذلك لسرعة التدخل فى حال وجود شكوى للأعضاء لسرعة حلها، مشيرا إلى جودة العلاقات بين النقابة ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات ورئيس المجلس العلمى للزمالة المصرية لطب الأسنان، والمؤسسات العلاجية وهيئة التأمين الصحى والمستشفيات التعليمية وكليات طب الأسنان الخاصة والحكومية بنطاق محافظة القاهرة وخارجها، لتذليل جميع العقبات التى تواجه أعضاء النقابة فى الحصول على خدماتهم، لافتا إلى اختياره عضوا بمجلس كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.
 
وأشار نقيب أطباء أسنان القاهرة، إلى تواصل النقابة مع أسر شهداء أطباء الأسنان، والأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى إطار دور النقابة المجتمعى نحو أعضائها، لافتا إلى أن كافة جهود النقابة المجتمعية تابعتها عدة جمعيات ومؤسسات والتى قررت بدورها تكريم نقيب أطباء أسنان القاهرة تقديرا لدور النقابة خلال الفترة الماضية.
 

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