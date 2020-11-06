اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6/11/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6/11/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
  

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:44  ص
وقت الشروق 6:12 ص
موعد آذان الظهر 11:39 ص
موعد آذان العصر 42: 2
موعد آذان المغرب 5:05 م
موعد آذان العشاء 6:24 
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

   
   
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
وقت الشروق 6:20  ص
موعد آذان الظهر 11:44
موعد آذان العصر 2:45
موعد آذان المغرب 5:08 م
موعد آذان العشاء 6:28 م.  
     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 
وقت صلاة الفجر 4:41
وقت الشروق 6:09 م
موعد آذان الظهر 11:35 م
موعد  آذان العصر 2:38 م 
موعد آذان المغرب 5:01 م
موعد آذان العشاء 6:19  م.         
  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:31 ص
وقت صلاة الشروق 5:57 ص
وقت صلاة الظهر 11:27 
موعد صلاة  العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:57 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م.       

مواقيت الصلاة فى أسوان  

 

وقت صلاة الفجر 4:35
وقت صلاة الشروق 05:58 ص
وقت صلاة الظهر 11:33 ص
موعد آذان العصر 2:43
موعد آذان المغرب 5:07 م
موعد آذان العشاء 6:21          
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

 

موعد صلاة الفجر 5:04 ص
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:18 م
موعد صلاة المغرب 5:45 م
ميعاد صلاة العشاء 6:56 م

المدينة المنورة

 

موعد صلاة الفجر 5:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 5:43 م
توقيت صلاة العشاء 6:54 م
 

الرياض

 

موعد صلاة الفجر 4:39 ص
توقيت صلاة الظهر 11:37 ص
موعد صلاة العصر 2:47 م
ميعاد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 

موعد صلاة الفجر 4:29
توقيت صلاة الظهر 11:24 م
ميعاد صلاة العصر 2:28 م
موعد صلاة المغرب 4:52
موعد صلاة العشاء 6:09 م
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

 

 موعد صلاة الفجر 5:08 ص
توقيت صلاة الظهر 12:06 م
موعد صلاة العصر 3:17 م
 توقيت صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:56 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

 

موعد صلاة الفجر 5:19 ص
توقيت صلاة الظهر 12:11 م
موعد صلاة العصر 3:09 م
توقيت صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:53 م
 

مواقيت الصلاة بالكويت

 

توقيت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 11:32 ص
ميعاد صلاة العصر 2:36 م
توقيت صلاة المغرب 4:59 م
مواقيت صلاة العشاء 6:17 م
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

موعد صلاة الفجر

موعد صلاة المغرب

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