اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار الرئيس للصحة: هناك زيادة فى أعداد كورونا لكن معظمها حالات خفيفة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:20 م
مستشار الرئيس للصحة: هناك زيادة فى أعداد كورونا لكن معظمها حالات خفيفة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن ذروة انتشار فيروس كورونا كانت خلال شهرى يونيو ويوليو، ثم قلت للغاية خلال الشهر الماضى، وكان هناك توقعات بارتفاع الأعداد مع بداية فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الزيادة حتى الآن معقولة وليست الزيادة الضخمة، والحالات التى تحتاج رعاية مركزة أو صعبة قليلة للغاية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc: "رئيس الجمهورية فى كل لقاءاته طلب من المواطنين أنهم يستمروا في الإجراءات الاحترازية، حتى لما حصل فتح لبعض الأنشطة، كان هناك تنبيهات من رئيس مجلس الوزراء بالالتزام، ومش مهم دى موجة تانية ولا ارتداد للموجة الأولى، المهم أننا بدأنا نشوف قصادنا وأرقام بتزيد، وأهم حاجة يجب جميعا أنا ننبه بالالتزام بالحيطة والحذر".

وقال: "الدولة مستعدة بكل جهودها لمواجهة الفيروس فى أى وقت، والفيروس ده معروف أنه معدى، والسلالة من الفيروس اللى موجودة شرسة شوية، وبتمتاز أن فترة الحضانة طويلة قد تمتد لـ 14 يوما".


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

اخبار كورونا

كورونا نيوز

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أحمد فايق على dmc: الجيش الألمانى حدد 60 موقعا سريا لحفظ لقاح كورونا الجديد

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:08 م

كورونا أدى إلى تدهور السمع لدى نصف المصابين بـ"طنين الأذن".. اعرف التفاصيل

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:00 م

الموجة الثانية لفيروس كورونا تشل مستشفيات بلجيكا.. تكدس بغرف العناية ونقص فى أعداد الأطباء.. والجيش يتدخل لتخفيف الأزمة.. والحكومة تغلق المقاهى والحانات.. وسلطات "لييج" تجبر الأطباء المصابين على مواصلة العمل

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:00 م

صور.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى الأردن لمواجهة كورونا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 06:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشار الرئيس للصحة: هناك زيادة فى أعداد كورونا لكن معظمها حالات خفيفة

مستشار الرئيس للصحة: هناك زيادة فى أعداد كورونا لكن معظمها حالات خفيفة

الجارديان: تراجع بايدن فى أريزونا أمام ترامب لكنه يحتفظ بالصدارة

الجارديان: تراجع بايدن فى أريزونا أمام ترامب لكنه يحتفظ بالصدارة

السويد ترفع حالة التأهب بعد تلقيها معلومات عن هجوم إرهابى وشيك بالبلاد

السويد ترفع حالة التأهب بعد تلقيها معلومات عن هجوم إرهابى وشيك بالبلاد

حملة بايدن لـ فوكس نيوز: حكومتنا قادرة على إخراج المتسللين من البيت الأبيض

حملة بايدن لـ فوكس نيوز: حكومتنا قادرة على إخراج المتسللين من البيت الأبيض

حزب بايدن لـ"تليفزيون اليوم السابع": حملة ترامب رفعت 260 دعوى قضائية ضد النتائج

حزب بايدن لـ"تليفزيون اليوم السابع": حملة ترامب رفعت 260 دعوى قضائية ضد النتائج

انضمام الونش وعلاء ومصطفى محمد و3 لاعبين من الزمالك للمنتخب لمباراتى توجو

انضمام الونش وعلاء ومصطفى محمد و3 لاعبين من الزمالك للمنتخب لمباراتى توجو

الهيئة الوطنية تدعو المصريين للمشاركة بكثافة في انتخابات النواب غدا وبعد غد

الهيئة الوطنية تدعو المصريين للمشاركة بكثافة في انتخابات النواب غدا وبعد غد

رسميا.. إقامة مباراتى مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون جمهور

رسميا.. إقامة مباراتى مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون جمهور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020

تيتانيك المصرى ...قصة حب سارة ومحمد تحدت التنمر وفرق السن والعمر

تيتانيك المصرى ...قصة حب سارة ومحمد تحدت التنمر وفرق السن والعمر

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. إدارة facebook تزيل 31 حسابا و 25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والسعودية ودولاً عربية أخرى.. الصفحات المحذوفة نشرت محتوي يدعم الإرهاب ويروج شائعات وأكاذيب

أكبر ضربة من فيس بوك لجماعة الإخوان الإرهابية.. إدارة facebook تزيل 31 حسابا و 25 صفحة وحسابين على إنستجرام تستهدف مصر والسعودية ودولاً عربية أخرى.. الصفحات المحذوفة نشرت محتوي يدعم الإرهاب ويروج شائعات وأكاذيب

264 أم 253 سر اختلاف أصوات بايدن فى المجمع الانتخابى بالإعلام الأمريكى

264 أم 253 سر اختلاف أصوات بايدن فى المجمع الانتخابى بالإعلام الأمريكى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة