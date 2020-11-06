اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مرصد الإسلاموفوبيا: الربط بين الإرهاب والإسلام يشعل نيران فتنة تحرق الجميع

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:13 ص
مرصد الإسلاموفوبيا: الربط بين الإرهاب والإسلام يشعل نيران فتنة تحرق الجميع مرصد الإسلاموفوبيا - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، إن هناك موجة شديدة الخطورة من التحيز والتمييز ضد الإسلام والمسلمين، نابعة من محاولات البعض إطلاق مصطلحات وسياسات متحيزة تربط بين الإرهاب والإسلام؛ مما يؤثر على الأمن والسلامة العامة للمجتمعات، ويعرضها لسلسلة متلاحقة من الأحداث الإرهابية فى مسعى خبيث لخلق صراع بين أتباع الأديان وتبنى أيديولوجيات إرهابية دفاعية كالمظلومية فى الدفاع عن المستضعفين.

وأوضح المرصد، فى بيان اليوم، أن تلك المصطلحات الشعواء سمحت للمتطرفين باستغلال الأزمات لتحقيق أجنداتها وأهدافها الخاصة، وتوظيفها من أجل استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها، حيث إنها وجدت فى تلك الأحداث فرصة سانحة من أجل تحريض الذئاب المنفردة والخلايا النائمة لدفعها للدفاع عن الدين والفئات المستضعفة تحت شعار الدفاع عن الإسلام، والإسلام براء منهم.

وأكد المرصد أن الإرهاب ليس ظاهرة إسلامية، فلا يمكن إنكار نصيب المسلمين من آثار الأعمال الإرهابية الأكثر تدميرًا التى يرتكبها مجرمون باسم الإسلام على المسلمين أنفسهم، والتى ينظر إليها على أنها تحريف لدين محب للسلام والتسامح، كما أن تلك الثقافات العنيفة والمتطرفة تتعارض مع مبادئه السمحة

وأضاف المرصد أن الإصرار على استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي" فى الخطابات والمناقشات العامة وعقب أى حادث، ترتب عليه إشعال النقاشات والآراء عن الحضور الإسلامى فى الغرب، ووضع المسلمين الأوروبيين فى خانة الاتهام لمجرد كونهم مسلمين.

وأشار المرصد إلى العديد من التقارير واستطلاعات الرأى التى نشرت عن مركز بيو للأبحاث فى السنوات السابقة، والتى تشير إلى وجود اتجاه متزايد من التحيز والتمييز ضد المسلمين، ينبثق من سياسات خفية وغير مباشرة من الكراهية، حيث عبر الأفراد عن قلقهم الشديد حيال عدم التوافق الملحوظ بين القيم الإسلامية والقيم الغربية، بالإضافة إلى ظهور اتجاهات لاستطلاعات رأى تشير إلى زيادة واضحة فى التصريحات المتعلقة بطبيعة العنف "المتجذر فى الإسلام"، كما أشارت دراسة إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى نسبة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بأن العرب الأمريكيين متعاطفون مع الإرهابيين.

كما أشار المرصد إلى بعض السياسات التمييزية تجاه المهاجرين والمسلمين، حيث أصبحت السياسات المطبقة أكثر صرامة وشدة خاصة مع المهاجرين من الدول الإسلامية حيث يتم التعامل معهم فى الغالب فى إطار سياسات مكافحة الإرهاب كإرهابيين محتملين.

وشدد المرصد على رفضه المطلق لاستخدام المصطلحات التى تمس المسلمين وعقائدهم وتعرضهم للتمييز والإقصاء وتؤجج شعور الكراهية بين أفراد المجتمع الواحد، مطالبًا المجتمع الدولى بضرورة الفصل بين المسلمين والجماعات الإرهابية المستترة تحت الشعارات الدينية، والتعامل بشدة وحزم مع كل مفهوم أو خطاب أو وسيلة تتسبب فى زيادة معدلات الإرهاب والتطرف فى المجتمعات، وغلق أى ثغرة على تلك الجماعات المتطرفة سواء إرهابية أو يمينية تتسبب فى نشر العنف والإرهاب. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المواجهة الحاسمة مع الإرهابيين وليس "الإرهاب الإسلامي"، حتى لا يتم الربط بين الإرهاب والإسلام من جهة، ولتشمل المواجهة تيارات اليمين الأوروبى وإرهابها المتصاعد خلال السنوات الماضية.

 


دار الافتاء

الاسلاموفوبيا

مرصد الاسلاموفوبيا

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

الا رسول الله

احداث ارهابية فى أوربا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مرصد الإفتاء: هجمات اليمين الأوروبى المتطرف وانتهاكاته أعادت داعش إلى الواجهة مرة أخرى

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:45 م

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابى فى فيينا: دليل على تطور إمكانات الإرهابيين

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:28 ص

مرصد الإفتاء يدين الهجوم على كاهن "ليون" ويؤكد الإرهاب يسعى لإشعال الحروب

السبت، 31 أكتوبر 2020 09:08 م

مرصد الإفتاء يدين هجوم نيس ويحذر من متوالية العنف والعنف المضاد

الخميس، 29 أكتوبر 2020 05:28 م

مرصد الإفتاء يدين تفجير داعش الإرهابى لمركز تعليمى فى العاصمة الأفغانية

الأحد، 25 أكتوبر 2020 01:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة