مرصد الإسلاموفوبيا: الربط بين الإرهاب والإسلام يشعل نيران فتنة تحرق الجميع

قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، إن هناك موجة شديدة الخطورة من التحيز والتمييز ضد الإسلام والمسلمين، نابعة من محاولات البعض إطلاق مصطلحات وسياسات متحيزة تربط بين الإرهاب والإسلام؛ مما يؤثر على الأمن والسلامة العامة للمجتمعات، ويعرضها لسلسلة متلاحقة من الأحداث الإرهابية فى مسعى خبيث لخلق صراع بين أتباع الأديان وتبنى أيديولوجيات إرهابية دفاعية كالمظلومية فى الدفاع عن المستضعفين.

وأوضح المرصد، فى بيان اليوم، أن تلك المصطلحات الشعواء سمحت للمتطرفين باستغلال الأزمات لتحقيق أجنداتها وأهدافها الخاصة، وتوظيفها من أجل استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها، حيث إنها وجدت فى تلك الأحداث فرصة سانحة من أجل تحريض الذئاب المنفردة والخلايا النائمة لدفعها للدفاع عن الدين والفئات المستضعفة تحت شعار الدفاع عن الإسلام، والإسلام براء منهم.

وأكد المرصد أن الإرهاب ليس ظاهرة إسلامية، فلا يمكن إنكار نصيب المسلمين من آثار الأعمال الإرهابية الأكثر تدميرًا التى يرتكبها مجرمون باسم الإسلام على المسلمين أنفسهم، والتى ينظر إليها على أنها تحريف لدين محب للسلام والتسامح، كما أن تلك الثقافات العنيفة والمتطرفة تتعارض مع مبادئه السمحة.

وأضاف المرصد أن الإصرار على استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي" فى الخطابات والمناقشات العامة وعقب أى حادث، ترتب عليه إشعال النقاشات والآراء عن الحضور الإسلامى فى الغرب، ووضع المسلمين الأوروبيين فى خانة الاتهام لمجرد كونهم مسلمين.

وأشار المرصد إلى العديد من التقارير واستطلاعات الرأى التى نشرت عن مركز بيو للأبحاث فى السنوات السابقة، والتى تشير إلى وجود اتجاه متزايد من التحيز والتمييز ضد المسلمين، ينبثق من سياسات خفية وغير مباشرة من الكراهية، حيث عبر الأفراد عن قلقهم الشديد حيال عدم التوافق الملحوظ بين القيم الإسلامية والقيم الغربية، بالإضافة إلى ظهور اتجاهات لاستطلاعات رأى تشير إلى زيادة واضحة فى التصريحات المتعلقة بطبيعة العنف "المتجذر فى الإسلام"، كما أشارت دراسة إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى نسبة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بأن العرب الأمريكيين متعاطفون مع الإرهابيين.

كما أشار المرصد إلى بعض السياسات التمييزية تجاه المهاجرين والمسلمين، حيث أصبحت السياسات المطبقة أكثر صرامة وشدة خاصة مع المهاجرين من الدول الإسلامية حيث يتم التعامل معهم فى الغالب فى إطار سياسات مكافحة الإرهاب كإرهابيين محتملين.

وشدد المرصد على رفضه المطلق لاستخدام المصطلحات التى تمس المسلمين وعقائدهم وتعرضهم للتمييز والإقصاء وتؤجج شعور الكراهية بين أفراد المجتمع الواحد، مطالبًا المجتمع الدولى بضرورة الفصل بين المسلمين والجماعات الإرهابية المستترة تحت الشعارات الدينية، والتعامل بشدة وحزم مع كل مفهوم أو خطاب أو وسيلة تتسبب فى زيادة معدلات الإرهاب والتطرف فى المجتمعات، وغلق أى ثغرة على تلك الجماعات المتطرفة سواء إرهابية أو يمينية تتسبب فى نشر العنف والإرهاب. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المواجهة الحاسمة مع الإرهابيين وليس "الإرهاب الإسلامي"، حتى لا يتم الربط بين الإرهاب والإسلام من جهة، ولتشمل المواجهة تيارات اليمين الأوروبى وإرهابها المتصاعد خلال السنوات الماضية.