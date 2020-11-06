مراسلة أمريكية: مناقشات فى البيت الأبيض عن كيفية إخبار ترامب بخسارته

كتبت رباب فتحى

يناقش مساعدو الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فيما بينهم بهدوء من سينقل له الأخبار بأنه خسر، وفقًا لمصادر، أكدت أنه يتم التفكير فى إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر كشخصيات محتملة لإخباره، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.



وقالت هالي جاكسون، مراسلة البيت الأبيض في إم إس إن بي سي: "كان لديّ شخص مقرب من البيت الأبيض يقول لي "لا أحد على استعداد لإخبار الملك لير بالحقيقة".



في صباح يوم الجمعة، بتوقيت الولايات المتحدة، بدا أن الانتخابات تسير في اتجاه جو بايدن، وقالت مراسلة سي إن إن في البيت الأبيض كايتلان كولينز، إنها قيل لها هي أيضًا أنه من غير المرجح أن يتنازل ترامب، وتجري مناقشات حول كيفية إقناعه بالمغادرة.



وقالت "لقد أخبرتني المصادر في الواقع أنه في الأيام الأخيرة، قال الرئيس إنه ليس لديه أي خطط للتنازل عن هذه الانتخابات لجو بايدن حتى لو تم حظر طريقه للفوز فعليًا، وهو ما يمكن أن يكون بفوز بايدن في بنسلفانيا أو في مكان ما مثل جورجيا."



وأضافت "هذا يخلق هذه المحادثة حول من سيكون الشخص الذي سيجلس مع الرئيس ويخبره أن وقته في المنصب قد ينتهي. هذه محادثة قيل لي أن حلفاء الرئيس ما زالوا يجرونها، فهم ليسوا متأكدين من سيكون هذا الشخص. لقد تحدثوا عن جاريد كوشنر، شخص مثل إيفانكا ترامب، لكنهم لم يكتشفوا من هو الذي يجعل الرئيس يتصالح مع الواقع ".



كان هناك الكثير من التكهنات حول ما سيحدث إذا رفض ترامب المغادرة. ويعتقد أن الخدمة السرية والمارشال الأمريكيين هم أولئك الذين سيتولون المهمة.



وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم حملة بايدن، إنهم غير قلقين.



وقال "إن حكومة الولايات المتحدة قادرة تماما على مرافقة المتسللين خارج البيت الأبيض".