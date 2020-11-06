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متحدث التنمية يكشف استعدادات انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بالمحافظات

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:51 م
متحدث التنمية يكشف استعدادات انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بالمحافظات خالد قاسم
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن آخر استعدادات انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب في المحافظات الـ13 المتبيقة. وقال "قاسم" إن هناك غرفة عمليات بالوزارة تتواصل مع 13 محافظة للتنسيق معهم لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والمسافة الآمنة، وتعقيم اللجان الانتخابية على مدار اليوم الانتخابى، وطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة واللالتزام بالمسافة الأمنة بين كل ناخب.

 

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تنسّق مع وزارة الصحة والداخلية، لتوفير سير الخدمات اللوجستية وتمركز لوحدات الإسعاف للتدخل السرع بجانب اللجان الانتخابات، وإزالة أى إشغالات أمام اللجان وتوفير كراسى متحركة لكبار السن، وهناك تواصل على مدار الساعة مع الـ13 ساعة.

وأعلنت 13 محافظة، التى تنطلق بها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب غدا السبت، الانتهاء من استعداداها لاستقبال الناخبين، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية، وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية تجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.


التنمية المحلية

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